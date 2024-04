ENTREVISTA ¬ El RUAC (el CURP de mascotas) da legalidad a los animales: Gobierno CdMx

El director de la AGATAN recordó que desde 2018, cuando se creó la Constitución Política de la Ciudad de México, quedó establecido “que los animales son seres sintientes y que, por lo tanto, son dignos de consideración moral”, premisa ante la cual el espíritu del RUAC se erige para “darle certeza jurídica a esa a esa tutela responsable”, destacó.

Ciudad de México, XX de abril (SinEmbargo).- Carlos Esquivel Lacroix, director de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) de la Ciudad de México, destacó que la intención del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es dar legalidad a los animales de compañía.

“Lo que queremos fomentar, y así lo he expresado con los legisladores que hicieron estas reformas, es un espíritu de tutela responsable, de legalidad, de ordenamiento”, reiteró en una entrevista para el programa De Doce a Una, que se transmite por Estudio B, canal de SinEmbargo Al Aire.

“Esto no es nuevo, es un clamor social que viene de décadas, de darle legalidad a nuestros animales, de cambiarles el aspecto jurídico que actualmente tienen como cosas, y que tenemos el derecho de poseer cosas, cuando más bien tenemos la obligación de cuidarlo todo”, explicó el director de la AGATAN.

Asimismo, recordó que desde 2018, cuando se creó la Constitución Política de la Ciudad de México, quedó establecido “que los animales son seres sintientes y que, por lo tanto, son dignos de consideración moral”, premisa ante la cual el espíritu del RUAC se erige para “darle certeza jurídica a esa a esa tutela responsable”, destacó.

Respecto a las posibles multas que los tutores puedan recibir por no registrar a sus mascotas, Esquivel Lacroix explicó que eso lo determinará un Juez con base en las circunstancias que rodeen al animal y al tutor, sin embargo, subrayó que los ciudadanos no deberían preocuparse por eso, sino por aprovechar el trámite, que es gratuito y en beneficio de los animales.

“Cada vez que hay un ordenamiento, inmediatamente estamos pensando ‘qué pasa si no lo cumplo’, en lugar de verlo al revés, un registro que es gratuito, que se hace rápido y que, evidentemente le da legalidad a mi animal”, enfatizó.

Ahondó que no hay una “tarifa” para las violaciones en que incurra el tutor de una mascota, misma que podrían ir desde “una amonestación verbal o una invitación a obtener el registro o no hacerse acreedor a ningún tipo de sanción o, efectivamente, puede haber artículos que puedan incluir, no un arresto como tal sino trabajo comunitario”, dijo.

“Ahora Ciudad de México da ese paso [la creación] para ponerse a la vanguardia, como pasa en otros países del mundo, y resulta que ahora es la preocupación por la multa por no cumplir un ordenamiento tan sencillo y, además, gratuito”, sostuvo el director de la AGATAN.

Por último, Esquivel Lacroix invitó a los tutores de animales de compañía a registrar a sus mascotas, ya que, celebró, el “registro tendrá valor agregado, tendrá promociones y apapachos especiales en toda una gama de aliados al registro, incluso en aquellos que no tienen que ver en el tema de animales. Estén al pendiente de qué pueden obtener como valor agregado, no sólo el hecho de ser legales o deslegales esos animalitos”, concluyó.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.