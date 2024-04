Vecinos piden al PAN no alimentar protestas y a la CdMx explicar qué pasa con el agua

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– “Queremos agua limpia. ¿Por qué no nos dicen qué tiene?”, reclama Alicia Camps, una de las mujeres que, junto a otras y otros habitantes de Benito Juárez exigen al Gobierno de la Ciudad de México transparentar qué contaminó el agua de al menos ocho colonias. Señalan que tanto autoridades de la alcaldía como de la capital “se lavan las manos” y no asumen sus responsabilidades.

Vecinas y vecinos reconocen que las manifestaciones no han estado exentas de intereses partidistas, por ello exigen respuestas tanto del Gobierno de la demarcación, encabezado por el Partido Acción Nacional (PAN), como del capitalino, a cargo de Morena.

“¡El agua no tiene color!, ¡el agua no tiene color!”, denunció un grupo de habitantes de Benito Juárez en el cruce entre Avenida Insurgentes y Xola el 10 de abril, donde hasta hoy, y por tercer día consecutivo, protestan.

Integrantes del movimiento que impulsó la revocación de mandato de Santiago Taboada como Alcalde de Benito Juárez identificaron a militantes del PAN que acompañan eventos del ahora candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las protestas por agua contaminada realizadas esta semana.

“Hay un problema en la Alcaldía, pero lo que están haciendo la gente del Partido Acción Nacional es maximizar, quieren sacar raja política de este tema. Ellos lo que tendrían que hacer es coadyuvar con las autoridades, decir: vamos a buscar el origen del problema, el origen de la fuga y ayudar”, denunció Guillermo Meixueiro, uno de los vecinos que el año pasado impulsó la revocación de mandato del actual candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a gobernar la Ciudad de México.

Las y los habitantes que en los últimos años han denunciado la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez exhibieron en la red X fotografías de panistas que en los últimos días han acompañado las protestas en eventos junto a Santiago Taboada y Luis Mendoza, candidato a gobernar Benito Juárez con la misma coalición.

Ella y al menos otro de los militantes del PAN identificados por vecinos asistieron a las manifestaciones del 9 y 10 de abril en Insurgentes.

El jueves, frente a las lonas colocadas para bloquear el paso del Metrobús, mantuvieron conversaciones con Alejandro Nava Flores, director de Participación y Atención Ciudadana en Benito Juárez. En esa área trabajaba Alejandra Orozco, una mujer que en enero acusó al Gobierno de la Alcaldía, encabezado en ese momento por Santiago Taboada, de ordenar y pagar por agredir a vecinos que en mayo de 2023 recababan firmas para solicitar su revocación de mandato por señalamientos de corrupción.

Alejandro Nava rechazó que la presencia de funcionarios de la Alcaldía afecte la organización vecinal pues asisten con el fin de buscar el trabajo conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México; de igual forma, negó la interferencia del partido Acción Nacional.

“Nosotros trabajamos como institución, no hemos manifestado que sea un tema político”, expuso.

Cristina Montemayor, una de las vecinas afectadas por el agua contaminada en la colonia Del Valle, reconoció que aunque personal de la Alcaldía les ha ofrecido apoyo, no permitirán que los partidos interfieran y reduzcan sus exigencias a un conflicto entre políticos.

“El Alcalde vino, nos apoyó como jefe de la Alcaldía, nos dijo que estaba con nosotros y hasta ahí, nosotros no somos ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, somos vecinos afectados por agua contaminada. No nos interesa pegarle a un partido, no nos interesa que venga ningún partido y nos den nada. somos ciudadanos independientes, tenemos la capacidad crítica para entender lo que está pasando: Nos están dando agua envenenada y no se lo dicen a la población. Están violando nuestros derechos”, reclamó.