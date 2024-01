Funcionarios de Benito Juárez son ligados a ataques contra opositores de Taboada

El año pasado vecinos de Benito Juárez recolectaron firmas para promover una consulta que les permitiera revocar a Santiago Taboada como Alcalde, en esa labor fueron agredidos. Una exfuncionaria de la demarcación y cercana al PAN reveló cómo sus jefes pagaron por las agresiones.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).– Funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez ordenaron agredir a vecinas y vecinos que en 2023 buscaron la revocación de mandato del exalcalde Santiago Taboada y actual aspirante a Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, reveló una extrabajadora.

La tarde del 3 de mayo de 2023, vecinas y vecinos instalaron una mesa en la explanada de Benito Juárez con la intención de recolectar las firmas solicitadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para organizar la consulta ciudadana de revocación, pero tuvieron que retirarse porque un grupo de personas los empujó, los insultó, rompió sus pertenencias y robó algunas de sus firmas.

Ellas y ellos han denunciado al panista Taboada por su relación en la trama de corrupción inmobiliaria de la Alcaldía investigada por la Fiscalía capitalina, algo que él niega.

Alejandra Orozco Pacheco, extrabajadora de Benito Juárez, aseguró que la Alcaldía ordenó las agresiones de mayo de 2023 desde el área donde ella trabajaba, en Participación y Atención Ciudadana, a cargo de Alejandro Nava Flores.

Denunció que el 1 de mayo Carlos Vargas, empleado de Participación ciudadana, le pidió reunir a personas para confrontar. El día de la protesta vecinal, la extrabajadora llegó acompañada con 10 personas, y narra que cada una fue compensada con 200 pesos.

Al final de la Conferencia Vecinal en BJ de Corte de firmas ✍️🆚 @STaboadaMx contrato a un grupo de choque para robar- romper las lonas, mesas y sillas de la #RevocaciondeMandatoBJ #FueraTaboada ademas golpearon a vecinos y reporteros. Así los “Perseguidos Políticos” pic.twitter.com/o0DiqipXZh — Revocación Mandato BJ (@BjRevocacion) May 3, 2023

Alejandra fue uno de los rostros más visibles el día de la agresión y decidió hacer público su caso porque asegura que Santiago Taboada, ahora candidato a gobernar la Ciudad de México con la alianza del PAN-PRI-PRD, no la respaldó pese a que fue su administración quien ordenó la intimidación de los vecinos. De igual forma, expuso que otro grupo de personas fue citado por orden de Michel Caballero, subdirector en la demarcación.

“El día 1 de mayo me contactó una persona cercana a Santiago de nombre Carlos [Vargas], el cual me dice que él está reclutando gente para hacer un relajo porque se iban a juntar unos vecinos ahí en la explanada y que pues yo contactará gente, pues para, literal, ‘madrear’ a estos vecinos y quitarlos de ahí para que no le afectara su imagen a Santiago [Taboada]. El día del evento yo llego con vecinos y me dicen que no me preocupe, pero previo a esto también me citan con personal de Mario Sánchez, que es director de Blindar BJ [y titular de la Coordinación Ejecutiva de Gobernabilidad], y me dicen que no me preocupe de nada, que todo está arreglado, que si llegara a haber una detención o algo ellos ya tenían apalabrado todo”, expuso.

Orozco Pacheco negó conocer al grupo de personas que golpeó y rompió las pertenencias de las y los vecinos. “Yo me imaginé que solamente era mi presencia con los vecinos y retener, todo se salió de control”.

Consultados por este diario, cuatro vecinos que promovieron la revocación de mandato de Santiago Taboada sí identificaron que fueron dos grupo quienes los agredieron.

Uno de ellos, reconoce Alejandra Orozco, era encabezado por ella, quien ese día llevaba un megáfono. Del segundo destacó un hombre con muletas, a quienes vecinos señalaron por ser más agresivo.

Las y los vecinos también exhibieron que el día de las agresiones ningún integrante de Blindar BJ, el programa de seguridad de Benito Juárez, se acercó a ellos para protegerlos, tampoco policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni personal de la Alcaldía, pese a que estaban frente a sus oficinas.

Nyrma Trejo fue una de las vecinas agredidas el 3 de mayo de 2023, por lo que denunció estos hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Nos quitaron nuestras mantas, no las tiraron, no las rompieron, nos empezaron a insultar. Yo tenía a una señora más grande, una vecina, y le dije [a la mujer que me agredió]: ‘¡Espérate!’. Pero me pegó con el megáfono, un megáfono de fierro y se me hinchó y se me puso rojo, y al otro día estaba negro. Fuimos a denunciar, era una lesión que no se quitó fácilmente”, recordó.

Hola porqué decidiste mandaste a golpear a vecinos y reporteros que estaban en conferencia de prensa de la #RevocaciondeMandatoBJ ?? Ya están identificados tú empleados de honorarios, porque reprimir a quienes en su derecho opinan distinto y desean que se evalúe tu gobierno? pic.twitter.com/7yQ71wWWJO — Revocación Mandato BJ (@BjRevocacion) May 4, 2023

Alejandra Orozco reconoció que la consigna desde la Alcaldía Benito Juárez fue la de agredir a ciertos vecinos.

“Me entregaron unas fotografías, nos dijeron que fuéramos sobre esas personas, que no dejáramos que se acercaran. Hasta ahora yo sé que son de comités vecinales, damnificados del sismo y víctimas del cártel inmobiliario”, señaló.

Se solicitó a Comunicación Social del Gobierno de Benito Juárez una postura sobre la relación entre funcionarios de la demarcación con las agresiones del 3 de mayo, pero la dependencia se limitó a descartar que Orozco Pacheco trabajara e la Alcaldía en ese momento.

Sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que Alejandra Orozco firmó contratos de trabajo con la Alcaldía panista desde abril de 2022. El último contrato por honorarios que firmó concluyó en junio de 2023, después de ser identificada durante las agresiones a vecinos.

Aunque apoyó en la campaña de panistas como el Diputado Héctor Barrera al movilizar a personas e hizo lo mismo para eventos de Santiago Taboada ya como Alcalde, ahora teme por su seguridad.

“Yo fui porque, ¿qué me dicen?: ‘Queda bien con el jefe’. Si yo no iba qué iban a hacer. Me iban a correr porque yo no quise asistir, porque era un mandato que estaba dando él, Taboada. Asistí porque no quería perder mi trabajo, mis hijos dependen de él […] Ya no voy a apoyar a una persona a la cual no le interesó para nada lo que me pasara. Temo las represalias porque, si hicieron esto con esos vecinos, ¿tú qué crees que me puedan hacer a mí?”.

Gabriela Ortega, una vecina que lleva años denunciado la corrupción en Benito Juárez, y sus compañeros que buscaron la revocación de Taboada también temen por su seguridad, pues afirma que constantemente es acosada en redes. Ello y los actos de violencia del 3 de mayo se suman a la agresión que vivió en 2018, cuando escribieron insultos misóginos en el portón de su casa. Por ello analizan la opción de solicitar protección de las autoridades.

“Pensamos pedir un mecanismo de protección para todos en la red vecinal, los que luchamos contra el cártel inmobiliario porque vamos a seguir en la lucha. No queremos más edificios que se caigan, no queremos más muertes”, afirmó.



Martín Hernández Téllez, quien perdió a su madre y esposa durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 luego de que el edificio donde trabajaban se desplomó pese a estar prácticamente nuevo, aseguró que después del proceso de recolección de firmas el temor fue constante.

“A nosotros nos dio miedo salir a la calle porque sufrimos mucha violencia recabando las firmas. Queremos protección porque ya no podemos vivir tranquilos. No te puedes manifestar o quejar aquí en nuestra alcaldía de alguna irregularidad porque inmediatamente eres hostigado, minimizado y quieren que pares, pero queremos que nuestros vecinos alcen la voz”, expuso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) ha relacionado a funcionarios, exfuncionarios y políticos del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital con la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez. Documentación a la que tuvo acceso este diario digital reveló en diciembre que durante la gestión de Santiago Taboada se realizaron obras irregulares en al menos 40 inmuebles, aunque el destaca su relacionado con el llamado cártel inmobiliario.

Nyrma Trejo y Guillermo Mixueiro, otro de los vecinos denunciantes del cártel inmobiliaria, exigieron a la Fiscalía investigaciones firmes para acabar con la trama de corrupción y a los funcionarios hacerse responsables por las vidas en juego de personas que viven en edificios irregulares.

“Ellos siempre se defienden, dicen que son perseguidos políticos y no, somos los vecinos, somos los afectados de todos sus manejos corruptos”.

Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.