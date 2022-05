Países que no respeten la democracia no serán invitados a Cumbre de las Américas: EU

En entrevista para El País, el diplomático consideró que invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela es una amenaza para la cumbre, pues consideró que incluir a países “que falten al respeto a la democracia” no sería conveniente.

Ciudad de México, 11 de mayo (SinEmbargo).– El Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, calificó como poco probable que se invite a “naciones que no respetan la democracia” –tales como Cuba, Nicaragua y Venezuela– a la Cumbre de las Américas, según el medio español El País.

A menos de un mes del evento regional, y aunque el país norteamericano aún no ha emitido las invitaciones oficiales, el Gobierno de Joe Biden ha dejado claro que los tres países latinoamericanos no estarán invitados a la reunión de Washington, lo cual provocó reacciones de La Habana y del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista para El País, el diplomático consideró que invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela es una amenaza para la cumbre, donde se tratarán temas de desarrollo, salud, ecología y migración, si bien la agenda permanece incompleta.

A pregunta expresa del reportero Miguel Jiménez para el citado rotativo, Nichols aseguró que las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca, pero que la “base en el hemisferio es la democracia”.

“Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y, por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten al respeto a la democracia”, profundizó el funcionario.

El pasado martes 10 de mayo, el Presidente mexicano López Obrador dijo que no irá a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos si se excluye a algún país en ese encuentro.

“¿Cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, expresó en su conferencia matutina, y luego citó a Abraham Lincoln: “Las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos”.

¡SI NO VAN MIS AMIGOS, YO TAMPOCO! 😒 El presidente @lopezobrador_ puede que no vaya a la Cumbre de las Américas en junio si Estados Unidos no invita a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Insiste en que todos los países deben participar. pic.twitter.com/lMAse0qpt3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 10, 2022

Cuestionado sobre si existe la posibilidad de que no asista a la Cumbre de las Américas en caso de que se niegue la participación de los países centroamericanos como Cuba, el mandatario federal expresó que iría en su representación el Canciller Marcelo Ebrard, pero que él no asistiría.

El Presidente boliviano Luis Arce secundó la iniciativa de su homólogo en México, pues consideró que “una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena”.

“De persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, escribió el martes por la noche el mandatario boliviano.