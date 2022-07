Huracán “Darby” alcanza fuerza de Categoría 4; México sigue lejos y fuera de peligro

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El huracán “Darby” se fortaleció hasta convertirse en una tormenta de Categoría 4 el lunes mientras avanzaba por el océano Pacífico, muy al oeste de México, y los meteorólogos dicen que no representa una amenaza para tierra firme.

Darby se convirtió en huracán el domingo, y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) dijo que sus vientos máximos sostenidos habían alcanzado los 220 km/h (140 mph) la tarde del lunes. Su vórtice se ubica a unos mil 830 kilómetros (mil 135 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California y avanza en dirección oeste a 24 km/h (15 mph).

A trough of low pressure has developed over the eastern portion of the eastern Pacific. Conditions are expected to be conducive for gradual development & a tropical depression is likely to form well south of Mexico later this week. Follow the latest at https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/U3ctgiNsk2

— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) July 11, 2022