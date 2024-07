Corral atribuye ataques en su contra a Duarte y a Campos; buscan inhabilitarme, acusa

Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, defendió ayer al exgobernador de Chihuahua de las acusaciones de presunta defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito en su contra, y aclaró que todavía es parte de su equipo de trabajo.

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– Javier Corral Jurado, exgobernador panista de Chihuahua, acusó ayer por la tarde que la Gobernadora Maru Campus y el exgobernador priista César Duarte están detrás de las acusaciones que se han emprendido en su contra con la finalidad de inhabilitarlo y evitar que llegue al Senado de la República.

A través de un video de 12 minutos compartido en sus redes sociales, el ahora colaborador de Claudia Sheinbaum expresó que no tiene duda de que los procesos de investigación administrativa y penal en su contra son una revancha de César Duarte por haber revelado la presunta red de corrupción en la que desvió millones de pesos.

“Me dirijo a ustedes para compartir mi postura sobre la más reciente ofensiva mediática y ahora jurídica de María Eugenia Campos y César Duarte en contra de mi persona. Aunque el ‘Maruduartismo’ se empeñe en empatar los cartones. No somos, ni seremos iguales. No poseo ranchos, ni bancos, no me paseo en Dubái, ni en Miami, o en las Bahamas”, comentó.

“No tengo duda de que los ataques serán cada vez más constantes con César Duarte fuera de la prisión, y sus operadores organizados. Están dispuestos a todo. Es su revancha contra quienes lo desenmascararon, y revelaron la red corrupta y corruptora que entretejieron para desviar miles de millones de pesos de todos los chihuahuenses”, señaló.

El expanista explicó que tras evitar cuatro veces el juicio político, ahora se encuentra bajo procedimientos de investigación administrativa y penal, lo que le impediría llegar al Senado de la República.

“Ahora se me inician procedimientos de investigación administrativa y penal en una acción desesperada, cuyo propósito es inhabilitarme, y tratar de impedir mi llegada al Senado de la República”, acusó.

“Mientras María Eugenia Campos persigue encarnizadamente a quienes combatimos la corrupción en Chihuahua, de la que se benefició directamente, a César Duarte le condonó 34 millones de impuestos, le perdonó los procedimientos administrativos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, le levantó el embargo a varios de sus ranchos, le exoneró a todos sus cómplices, y ahora lo dejó libre, a pesar de todo el esfuerzo para su extradición, y de manera cínica ya se pasea por todo Chihuahua impunemente”, agregó.

SHEINBAUM DEFIENDE A CORRAL

Ayer, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa, defendió al exgobernador de Chihuahua de las acusaciones de presunta defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito en su contra, y aclaró que él sigue siendo parte de su equipo de trabajo.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre si el Senador electo sigue siendo parte de su equipo, pese al citatorio para una audiencia que la Secretaría de la Función Pública le notificó el viernes pasado respecto a la mencionada acusación, que incluye la solicitud a una investigación por un terreno con un costo de cuatro millones de pesos.

“Sí, sigue formando parte. Hay una parte política de la actual Gobernadora [Maru Campos]. Él tiene obviamente que explicar, pero hay una parte política. Y sí, sigue siendo parte y es Senador de Morena en el Senado de la República”, aclaró.

El pasado 30 de mayo, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, preso domiciliariamente, y acusado de corrupción y peculado, recibió un regalo del Gobierno de María Eugenia Campos Galván: la cancelación de más de 34 millones de pesos de impuestos a una empresa que pertenece a su familia y que forma parte de la red que el político usó para desviar millones de pesos de dinero público.

Fue el 15 de febrero de 2022, a cuatro meses de iniciado el actual Gobierno, encabezado por Campos, cuando la Secretaría de Hacienda de Chihuahua oficializó la cancelación de tres adeudos fiscales a la empresa Hidroponia de Parral SA de CV por un total de 34 millones 238 mil 754.8 pesos en tres operaciones: una por 34 millones 204 mil 14.8 pesos (por contribuciones federales) y dos más por 17 mil 370 pesos cada una, ambas a razón de multas, como se observa en el registro oficial de contribuyentes.

Al momento de la cancelación, Duarte esperaba su extradición a México, luego de que tres meses antes una Corte estadounidense determinara que había elementos para creer que había cometido delitos de conspiración y malversación de recursos públicos.

MARU Y “EL JEFE”

Antes de asumir la gubernatura de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván fue investigada por su presunta participación en un esquema conocido como la “nómina secreta”, a través del cual César Duarte entregaba dinero público a políticos, líderes religiosos y empresariales, periodistas y otros personajes de Chihuahua.

El político panista César Jáuregui Moreno, Fiscal de Chihuahua y uno de los personajes más cercanos a la Gobernadora Maru Campos, reconoció en 2019 que, en efecto, Duarte entregaba dinero al grupo parlamentario del PAN, del que era coordinador.

En la declaración ministerial que brindó Jáuregui en ese año, y cuyas partes fueron publicadas por El País, el político señaló que era Maru Campos la persona encargada de recoger el dinero en su calidad de Diputada local y vicecoordinadora del PAN en el Congreso de Chihuahua

“Encomendé a la Lic. María Eugenia Campos Galván, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario, que me apoyara tanto en los trabajos de apoyo social, como en la representación de la coordinación a mi cargo, a efecto de que facilitara la recepción de los recursos que el Ejecutivo del Estado debía dar a través del órgano hacendario de referencia. La entrega de dicho recurso por parte del poder Ejecutivo era sistemática, mensual y regular […]. Cada vez que la licenciada Campos Galván acudía ante la Secretaría de Hacienda a recibir el apoyo correspondiente, debía firmar el recibo de entrega que se le requería para la recepción del numerario”, dijo Jáuregui, de acuerdo con el reportaje del diario español.

El dinero, argumentó entonces Jáuregui, era entregado como parte de los “apoyos” que daba el Ejecutivo al Congreso local.

En las audiencias celebradas como parte de la investigación también se ventiló que por orden de Duarte se pagaba la tarjeta de crédito de la ahora Gobernadora.

De acuerdo con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, el grupo panista de Campos y Jáuregui se refería a Duarte como “El Jefe”.

—Con información de La Verdad Juárez