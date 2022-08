Balacera en unidad habitacional de Iztapalapa, en la CdMx, deja 2 muertos y 2 heridos

Los hechos ocurrieron cuando hombres armados llegaron a bordo de un vehículo a la unidad habitacional y dispararon contra un grupo de personas que se encontraba al interior de otro automóvil color gris.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas a causa de una balacera que tuvo lugar en la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron a las 09:30 horas de este jueves, cuando sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo color morado con vidrios polarizados a la unidad habitacional junto al acceso de las calles José Aguilar Barraza y Fuerte de Loreto.

Ahí, los hombres dispararon en contra de cuatro personas que se encontraban al interior de otro automóvil Jetta gris con placas del Estado de México.

Servicios de emergencia fueron solicitados, debido a que las víctimas presentaron heridas de bala; sin embargo, los paramédicos que acudieron sólo pudieron confirmar la muerte de dos de ellos, mientras que las otras personas fueron trasladadas al Hospital General de Iztapalapa.

Supuestamente, la balacera habría durado alrededor de 15 minutos hasta que los agresores escaparon.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron para acordonar la zona y resguardar la escena del crimen. En tanto, peritos de la Fiscalía capitalina realizan las diligencias correspondientes.

El reportero Jorge Becerril compartió un video en el que se ve el lugar de los hechos, donde supuestamente se habrían encontrado más de 20 casquillos percutidos.

Las autoridades no descartan un “ajuste de cuentas” por venta de droga en la zona como móvil para el ataque. Según información preliminar, hay dos detenidos.

Más de 20 casquillos percutidos en el estacionamiento de la unidad Fuerte de Loreto, dos personas muertas y dos lesionadas. @Alc_Iztapalapa. Peritos ya indagan los hechos. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/1ocCbI8zIO — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 11, 2022