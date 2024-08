Italia vence a EU y se cuelga la medalla de oro en el voleibol femenino de París 2024

Por Kristie Rieken

PARÍS (AP).— Italia venció a Estados Unidos en sets corridos 25-18, 25-20, 25-17, para adjudicarse el domingo la medalla de oro en el voleibol femenino de los Juegos Olímpicos de París.

A lo largo del torneo, las italianas apenas perdieron un set, lo que reflejó lo dominantes que fueron en toda la competencia.

Para Italia, primeras del ranking, es la primera medalla en este deporte. Por su parte, las estadounidenses regresarán a casa decepcionadas, luego de que en Tokio 2020 obtuvieran la presea dorada.

ITALY 🇮🇹: THE GOLDEN WOMEN OF @paris2024!

History for Italy 🇮🇹 women’s volleyball team as they win their first Olympic medal in women’s #Volleyball and it is GOLD GOLD GOLD 🥇!

🥇 #Paris2024 #pallavolo pic.twitter.com/eTnZTPemGl

— Volleyball World (@volleyballworld) August 11, 2024