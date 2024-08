Los Juegos Olímpicos se despiden con más momentos buenos que malos para recordar

Por John Leicester

París, 11 de agosto (AP) — En francés, no hay despedidas. Por eso, con la finalización de los Juegos Olímpicos de 2024, desde París hasta Tahití, la sede del surf, lo que se dice es au revoir (hasta luego).

Tuvieron que pasar 100 años para que París volviera a ser la sede de los Juegos Olímpicos. Ahora, nadie puede saber cuándo volverán a la bella capital francesa.

Fueron los terceros Juegos celebrados en París, los cuales estuvieron llenos de pasión, con los franceses que entregaron su entusiasmo durante dos semanas y media llenas de deporte.

Las quejas iniciales sobre las barricadas y otras fuertes medidas de seguridad que afectaron la vida de los anfitriones, por no mencionar los ataques incendiarios a la red ferroviaria de alta velocidad de Francia, se transformaron en gritos de “¡Allez les bleus!” o “¡Vamos Francia!”.

París 2024 tuvo muchos momentos destacados e historias inspiradoras, como la de Armand Duplantis, el saltador con pértiga sueco que rompió su propio récord mundial al ganar el oro olímpico. O la de Simone Biles, quien brilló una vez más.

An entire stadium of 80 thousand people cheering to witness history

only 1 test happening

only 1 athlete competing

Armand Duplantis 🇸🇪 and the highest jump in human history: 6.25m#Worldrecord #Duplantis pic.twitter.com/bbpSuvjQWb

— The Specifications (@TheSpecificati1) August 5, 2024