Muerte de la reina Isabel II: Así serán los días previos al funeral de la monarca

Londres, 11 de septiembre (AP).— La muerte de la reina Isabel II dio lugar a una serie de pasos ceremoniales y constitucionales en un momento en que Gran Bretaña atraviesa un periodo de luto nacional y anuncia el reinado del rey Carlos III.

Un plan de 10 días establecido hace tiempo, denominado Operación Puente de Londres, cubre los arreglos para el último traslado de la monarca a Londres y su funeral de Estado. Este es un vistazo a los eventos programados para los próximos días:

Domingo 11 de septiembre:

– El ataúd de roble de la reina fue transportado desde el Castillo de Balmoral, en Escocia, por seis guardias de caza que laboran en su propiedad y colocado en una comitiva de siete vehículos. A continuación fue conducido lentamente hasta Edimburgo, pasando por ciudades y pueblos de la campiña escocesa. La gente presentó sus respetos a lo largo de la ruta, alineándose a lo largo de carreteras rurales y formando grandes multitudes en Edimburgo. Pasará la noche en el Palacio de Holyroodhouse de la capital escocesa.

Ceremonies have today been held in Edinburgh, Cardiff and Belfast to officially proclaim King Charles III as the new Monarch. pic.twitter.com/0ltOsJNtfF

– Carlos fue proclamado rey en otras partes de Gran Bretaña: Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

– En Londres, el nuevo monarca celebró una recepción para los diplomáticos de los otros 14 países miembros de la Mancomunidad de Naciones de los que es rey.

Lunes 12 de septiembre:

– El rey Carlos III y Camila, la reina consorte, visitarán el Parlamento para recibir las condolencias de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores.

– Posteriormente, la pareja real viajará a Edimburgo, donde asistirán a un servicio en honor de la reina, visitarán el Parlamento escocés y se reunirán con funcionarios de alto rango.

– El ataúd de la reina, acompañado por el rey y la reina consorte, será llevado a la catedral de San Gil en Edimburgo, donde permanecerá 24 horas para que el público pueda dar el pésame. Miembros de la familia real realizarán una vigilia en la noche.

Her Majesty The Queen’s coffin has left Balmoral.

Accompanied by The Princess Royal and Sir Tim Laurence, the cortege will travel to the Palace of Holyroodhouse.

The Wreath on the coffin features Dhalias, Sweet Peas, Phlox, White Heather and Pine Fir from the Balmoral Estate. pic.twitter.com/Atv2v9SGFz

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022