El peso bien y sube BMV el día de la Reforma Judicial. Pronosticaban el fin del mundo

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- La inflación de agosto en Estados Unidos disminuyó a su nivel más bajo desde febrero de 2021, de acuerdo con el informe del Departamento del Trabajo, lo que impactó positivamente a los mercados accionarios y cambiarios en el mundo, incluidos los mexicanos.

A pesar de que la inflación del octavo mes reportó un avance de 0.2 por ciento, en línea con la proyección de los analistas, y dejó la tasa inflacionaria anual en 2.5 por ciento en EU, los analistas coinciden que el banco central de ese país –Reserva Federal (Fed)– podría dictar un nuevo recorte de 25 puntos básicos en su reunión del próximo 18 de septiembre.

Este movimiento en Estados Unidos movió los mercados financieros del mundo y México no fue la excepción, justo un día después de haberse aprobado la polémica Reforma al Poder Judicial que ha mantenido la cotización del dólar rozando los niveles de 20 unidades por cada peso.

Este miércoles, sin embargo, la moneda mexicana registró un avance de 0.04 por ciento al posicionarse en un valor de 19.81 unidades por dólar.

Además, el Banco de México (Banxico) cerró el tipo de cambio FIX, el cual es determinado por Banxico los días hábiles bancarios con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente, en 19.83 pesos por dólar.

También la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mostró un resultado favorable: el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) registró un avance del 0.44 por ciento para situarse en 51 mil 195.76 unidades.

De acuerdo con Investing, sitio especializado en economía y finanzas, otro factor que contribuyó a esta jornada financiera ganadora fue el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, donde la demócrata salió triunfante, según diversas encuestas y sondeos de opinión.

Las pocas menciones sobre México en el debate, y que éstas no hayan sido críticas extraordinarias, aliviaron también la presión sobre la divisa mexicana.

— Con información de Investing