NL: El Gobierno municipal de Galeana suspende las fiestas patrias por inseguridad

El municipio neolonés ha enfrentado varios incidentes de inseguridad que llevaron a las autoridades a tomar medidas drásticas.

Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno municipal de Galeana, Nuevo León, anunció este miércoles la suspensión de las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, con motivo del Día de la Independencia, ante la creciente inseguridad en la región.

En un comunicado oficial, las autoridades locales explicaron que la decisión se tomó para garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos.

“El H. Ayuntamiento de Galeana Nuevo León, en acuerdo y por decisión unánime, informa a la ciudadanía que, debido a circunstancias excepcionales y con el fin de garantizar la seguridad y protección de todos, se han suspendido los festejos y celebraciones públicas con motivo del 15 y 16 de septiembre”, anunció.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Esta medida se ha tomado con el objetivo de prevenir cualquier riesgo o incidente que pueda afectar la integridad física o el bienestar de la población”, explicó.

El Alcalde Alejo Pedroza, en acuerdo con el Cabildo local, señaló que la medida es una respuesta a los recientes ataques y balaceras en diferentes zonas del municipio.

Las autoridades agradecieron a la población por su comprensión y apoyo en estos momentos difíciles, en los que el municipio neolonés ha enfrentado varios incidentes de inseguridad que han llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas.

Tan sólo en agosto se reportaron ataques a balazos que dejaron dos muertos y una persona herida. En junio, hombres armados atacaron a ministeriales, lo cual resultó en una movilización policiaca y la captura de un presunto líder criminal.