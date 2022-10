La herencia del PRI se arraigó en jueces, policías y hasta en el Ejército: Monedero

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).– En México hay un priismo sociológico en diversos ámbitos de la vida del país que van desde la Judicatura y el Ejército hasta la Universidad, planteó Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos de España.

Al hablar de la próxima sucesión presidencial en México, Monedero comentó que el país, ante los ojos de las demás naciones, ha vuelto ha ser un referente en “América Latina que se sentía huérfana después de la primer oleada con esos personajes tan poderosos como Ernesto Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, el propio Lula, Hugo Chávez, Fernando Lugo, después del regreso de esa derecha que prácticamente desmanteló todo lo que se había hecho durante más de una década de repente más van ganándose espacios pero con una oposición muy fuerte”.

No obstante, consideró que lo que denominó como “la segunda oleada, esta oleada, roja, rosa”, “viene más golpeada y ahí no podemos ser optimistas”, debido a la oposición, que es “una oposición ya muy compacta que saca casi la mitad de los votos, que consigue la mayoría en las cámaras, que hacen alianzas sin ningún tipo de pudor, que controla infinitamente más los medios de comunicación que hace 20 años, que ha aprendido incluso ir a la calle […] y además se han acercado más hacía la extrema derecha, la derecha ahora mismo, los partidos de oposición, en toda América Latina y en España son más peligrosos que hace 20 años”

En este sentido, Monedero advirtió que pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, y Morena, el partido que fundó, se ha quedado con varios estados con relativa facilidad, no hay que confiarse, ya que la oposición no cederá fácilmente y podrá varios obstáculos para intentar detener el llamado proyecto de nación, la denominada 4T.

“México es una suerte de isla, porque ha ganado con holgura, se tienen los estados, se tienen las cámaras, lo cual no significa que esta extrema derecho no esté poniendo todos los frenos posibles para que las cosas no funcionen López Obrador ha ganado el Gobierno no el poder, lo hemos dicho muchas veces, el poder está en otro lado”, dijo.