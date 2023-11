En Morena manda el pueblo, no intereses ni acuerdos cupulares, dice Sheinbaum en NL

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- La Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que su coalición con Morena respeta la decisión del pueblo mexicano, a diferencia de otros partidos políticos que obedecen a intereses particulares.

En su reciente visita a Nuevo León, la virtual candidata de Morena y sus aliados a la Presidencia en 2024 respaldó los resultados de las encuestas para definir a los líderes de la Cuarta Transformación en nueve entidades del país, así como los criterios de género del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar paso a las mujeres en las principales funciones de México.

“En Morena y en nuestro movimiento, que quede claro aquí en Nuevo León y en toda la República: manda el pueblo de México, no manda nadie más. El bastón de mando que me fue entregado por el mejor Presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, ese bastón de mando es una gran responsabilidad, representa darle continuidad a nuestro movimiento, representa conservar y ampliar el legado del mandatario, pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares”, destacó.