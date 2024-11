Rels B protagoniza la nueva portada de “Musicians On Musicians” previo al Flow Fest

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Rolling Stone en español estrenó la nueva portada de sus serie “Musicians On Musicians”, la cual está protagonizada ni más ni menos que por dos talentos españoles: Rels B y Antonio Carmona.

Con esta portada, el cantante, compositor y productor musical balear Rels B forma parte de una lista de artistas de talla internacional –Alicia Keys, Madonna, Maluma, entre otros– que son reconocidos por “Musicians On Musicians”, de Rolling Stone.

El artista español, cuyo nombre de pila es Daniel Heredia Vidal, estrenó en 2014 lo que fue su primer EP, titulado “Change o Die”, al mismo tiempo en que trabajaba en un restaurante de comida rápida.

Y fue precisamente en ese momento que Rels B, quien recientemente colaboró con Tiago PZK en el tema “Mi cuarto”, se percató que las ganancias que le dejaban sus singles en YouTube eran iguales, o mejor, de lo que percibía como camarero por lo que decidió dedicarse al 100 por ciento a la música.

“Justo al mes me llega un cheque de YouTube de 400 euros. Así que me dije: ‘coño, si es lo que estaba cobrando de camarero por un mes’. Así que decidí no buscar trabajo y dedicarme todo el día a la música. No salía, porque vivía con lo justo para comer macarrones, y estaba en casa componiendo. Decidí apostar por ese camino y parece que no me equivoqué”, recordó durante una entrevista cedida a El País.