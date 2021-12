Agente de la DEA es condenado a 12 años de cárcel; lavó dinero para cártel colombiano

Miami, 10 dic (EFE).- Un agente antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) fue sentenciado esta semana a más de 12 años de cárcel en un tribunal de Florida por el delito de fraude bancario y lavado de dinero para un cártel colombiano, informaron las autoridades.

José Irizarry, de 46 años, y su esposa, Nathalia Gómez–Irizarry, fueron arrestados en febrero de 2020 en San Juan, Puerto Rico, bajo la acusación de haber lavado dinero para un cártel colombiano.

Las autoridades acusaron entonces a la pareja de estar involucrada en una trama que durante siete años desvió más de nueve millones de dólares de investigaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA a los bancos.

Según el Departamento de Justicia de EU, Irizarry y su familia recibieron al menos un millón de dólares en sobornos por su participación.

Irizarry llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable en 2020 de 19 cargos en su contra, entre otros “conspiración para cometer lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado”.

Los documentos judiciales indican que Irizarry comenzó a implicarse en la trama delictiva poco después de declararse en bancarrota en 2010, cuando “usó su puesto como agente especial para desviar hacia él y sus cómplices nueve millones de dólares” procedentes de investigaciones encubiertas sobre lavado de dinero de la DEA.

A cambio, el exagente de la DEA recibió “sobornos y comisiones por un valor de al menos un millón de dólares que utilizó para comprar joyas, autos de lujo y una vivienda”.

Para llevar a cabo el plan, Irizarry y sus compinches utilizaron una “identidad robada con la que abrieron una cuenta bancaria donde se depositaban las ganancias de las drogas desviadas”.

