Cansados de esperar cambios desde los poderes públicos, se está articulando una movilización social en el país para exigir garantizar el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, pero que las condiciones de libre mercado han vuelto inaccesible para las nuevas generaciones.

Bajo la consigna de que la vivienda es un derecho, no una mercancía, decenas de personas, especialmente jóvenes, protestaron el pasado 16 de noviembre en la Ciudad de México; el 30 de noviembre se llevó a cabo una protesta en Guadalajara, y se espera una convocatoria semejante en la ciudad de Monterrey para este fin de semana.

En Guadalajara decenas de manifestantes de organizaciones como Vivienda Ya, Caracol Urbano, Cuerpos Parlantes, Laboratorio Metropolitano, Vecinos Unidos Jardines de la Paz y vecinos del parque Morelos que resistieron la construcción de las Villa Panamericana en su barrio, se manifestaron el miércoles 30 de noviembre en la plazoleta de Ciudad Creativa Digital donde el presidente municipal de Guadalajara presentaba su plan de repoblamiento del Centro Histórico de la ciudad ante empresarios inmobiliarios.

El sentido de la protesta en Guadalajara quedó explicito en los mensajes escritos en las decenas de pancartas levantadas por los manifestantes: “Vivienda para vivir, no para invertir. Vivienda, ¿derecho o negocio?. ¡La vivienda es un derecho, no una inversión!. La vivienda es un derecho, no un negocio. La vivienda es un derecho, no una mercancía. El interés público es el límite a la propiedad privada. Fin a la burbuja inmobiliaria. Tumbemos los lofts y construyamos vivienda de interés social. Guadalajara es mi ciudad, no es mercancía para lucrar. Lemus SA de CV. Movimiento inmobiliario”.

La protesta fue recibida de mala manera por el Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, que la descalificó supuestamente por estar impulsada por regidores de Morena, y por desacreditar a quienes exigen una vivienda digna y accesible al acusarlos de querer una vivienda gratuita o de no trabajar lo suficiente para acceder a una vivienda céntrica. Y ahí reafirmó el sentido excluyente de su supuesto plan de repoblamiento del centro histórico al reafirmar que no habrá vivienda en la zona por debajo de 600 mil pesos.

Las consecuencias de su mensaje es desastroso en términos de una política de vivienda no excluyente e igualitaria. El titular del Gobierno de Guadalajara está advirtiendo a los sectores de menores ingresos que ni siquiera piensen en irse a vivir al centro, porque la vivienda que se construirá ahí será para sectores de ingresos medios o altos que pueden pagar una hipoteca de tres o cuatro millones de pesos, y además para un perfil de parejas jóvenes sin hijos que pueden vivir en lofts de 35 metros cuadrados.

Una política semejante parece impulsarse desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el acuerdo que Claudia Sheinbaum firmó en octubre pasado con la plataforma Airbnb para promover a la CDMX como “capital del turismo creativo” y destino para “nómadas o trabajadores digitales”, que ha sido cuestionada por provocar al alza del precio en las rentas y la expulsión de vecinos de las colonias más céntricas y mejor ubicadas de la capital. Es el proceso de gentrificación y financiarización de los centros urbanos del país denunciados por especialistas y movimientos urbanos que pugnan por un acceso a una vivienda digna.

Lo que están haciendo el Alcalde de Guadalajara y el Gobierno de la Ciudad de México es plegarse a los intereses de las empresas inmobiliarias y al puro interés mercantil y utilitario del mercado de la vivienda. Es un mercado regido por el lucro y el máximo rendimiento de sus inversiones que construye vivienda no para que la gente se vaya a vivir ahí dignamente, sino pensadas en construir lofts o departamentos para personas que inviertan en un patrimonio y vivan de sus rentas.

Y esto es así porque el capital inmobiliario es una de las principales dinámicas de acumulación en el capitalismo contemporáneo. Para comprobarlo basta tener en cuenta estos datos: “de 2017 a 2020, el valor global de los activos inmobiliarios residenciales aumentó en 90 billones de dólares, alcanzando la asombrosa cifra de 258.5 billones de dólares, según Savills Research”.

Para tener punto de comparación, esta cantidad representa tres veces el Producto Interno Bruto mundial que es de 84.8 billones de dólares y equivale a dos tantos las acciones de todos los mercados bursátiles mundiales que tienen un valor de 109.2 billones de dólares, según datos compartidos por Fredrik Gertten director de el documental ‘Push’ que trata sobre el fenómeno de la gentrificación y la financiarización de la vivienda en el mundo y por Leilani Farha, directora global de The Shift y exrelatora especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, en una columna de opinión que escribieron para el Washington Post (https://wapo.st/3hefHoT).

En Guadalajara esta tendencia de construir vivienda no para satisfacer el derecho a habitarla sino para promover su financiarización se muestra descaradamente en empresas que sin tapujos venden vivienda para rentar. La empresa de llama: Vivedetusrentas.com.

Esta política de vivienda, mercantil y excluyente, está condenando a las nuevas generaciones a que no puedan acceder al mercado de la vivienda y a quedar excluidos de cumplir este derecho humano a tener un hogar digno. Es un derecho conculcado por la alianza de los partidos gobernantes y las empresas inmobiliarias que se está convirtiendo en uno de los problemas sociales más críticos de nuestra sociedad contemporánea. Pero se está resistiendo contra esta lógica excluyente de mercado y por eso veremos en los próximos meses más protestas y más movilizaciones en todo México que exijan “vivienda digna ya”.

Rubén Martín https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]