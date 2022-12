Hay errores constitucionales en Plan B electoral; se devolverá minuta, acusa Monreal

El presidente de la Jucopo indicó en un video que las Comisiones del Senado planean modificar 70 artículos del proyecto.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostendrá una reunión interna con las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) este lunes con la intención de analizar el Plan B de la Reforma Electoral y sus correcciones, indicó Ricardo Monreal.

“Los legisladores tendrán la oportunidad de conocer el contenido de estas seis leyes. Tenemos planeado mañana, por cortesía política, reunirnos con el Secretario de Gobernación por la mañana, en una conversación interna con Morena, con el grupo parlamentario del PES, con el grupo del Verde y con el grupo parlamentario del PT”, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En un evento en Hermosillo, llamado “Diálogos sobre visión de país”, al cual también acudió el Gobernador de Sonora Alfonso Durazo, Monreal sostuvo que “vamos a tener una reunión por la mañana y enseguida va a iniciarse la discusión de las seis leyes en las dos Comisiones dictaminadoras”.

En Sonora vivimos un ejemplo de respeto y civilidad, en un espacio donde expresamos nuestra voz sin gritos ni descalificaciones, porque así se construyen las ideas para un México próspero.

https://t.co/xB1gMOzvmS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 11, 2022

“Mañana inicia la discusión, pero ayer por la noche, ayer muy tarde, les mandé a las Comisiones algunas inconsistencias constitucionales para que las registraran y pudieran plasmarla en el nuevo dictamen”, expuso, y afirmó que el Senado de la República no aceptará errores constitucionales.

“Con todo respeto, sin pretender nosotros confrontarnos con la colegisladora, que es la Cámara de Diputados, les vamos a devolver la minuta, se las vamos a regresar porque hay errores constitucionales que no podemos admitir y no es un asunto de confrontación, es que es nuestra función como Cámara revisora exactamente hacer eso: cuidar las intemperancias para que la sociedad no sufra las consecuencias de actos no meditados”.

El político morenista indicó que “nosotros tenemos la obligación de cuidar la Constitución y de cuidar la democracia de este país”, por lo que “no se puede por la vía ordinaria, por la vía de la Ley modificar principios constitucionales”.

Durante su participación, Monreal expuso los problemas detrás de la aprobación de la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se rechazó en materia constitucional, no se reunieron los votos que necesita la Cámara de Diputados para tener mayoría calificada y el martes que se rechazó se aprobó una reforma a seis leyes, cinco modificadas, cinco reformas a cinco leyes en materia electoral y una de nueva creación: la Ley de medios de impugnación. Se reforman por la Cámara de Diputados seis ordenamientos jurídicos y el mismo miércoles, por la madrugada que votaron los diputados, trasladaron y enviaron estas reformas al Senado de la República. Nos llegaron el miércoles de la semana pasada. Algunas voces querían que fuera una votación fast track, una votación vía rápida, una votación en la que no hubiese reflexión o estudio de las reformas. Son 500 artículos de seis leyes. De manera firme me opuse a que fuera aprobada por la vía rápida porque es un instrumento fundamental para el futuro de la democracia de México”.

SENADO HALLA BLOQUES DE INCONSTITUCIONALIDAD

Más tarde, Monreal afirmó en un video compartido en su cuenta de Twitter que “después de un minucioso análisis” el Senado identificó “bloques de inconstitucionalidad”, algunos de los cuales ya fueron eliminados, pero aún se revisa el proyecto.

“Las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado han distribuido su proyecto de dictamen, que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral. El análisis sigue. Buscaremos garantizar la observancia de la Constitución”, publicó en redes sociales.

Las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado han distribuido su proyecto de dictamen, que plantea modificar 70 artículos de leyes en materia electoral. El análisis sigue. Buscaremos

garantizar la observancia de la Constitución. 👇🏼https://t.co/nMv5F4IIvn pic.twitter.com/DYRCdeprGN — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 12, 2022

En el clip de menos de tres minutos, Monreal indicó que “hoy se envió el proyecto de dictamen que contiene 70 artículos modificados y que va a regresarse toda la minuta a la Cámara de Diputados, cámara de origen; identificamos bloques de inconstitucionalidad y ya eliminamos algunos de ellos, pero seguimos revisando y analizando con toda responsabilidad y seriedad”.

El político morenista aseguró que con ello se busca proteger la Constitución: “Lo que no queremos es que la Constitución se altere o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales”.

“Estamos cuidando la Constitución y estamos cuidando el futuro de la democracia de México. Estamos logrando que estas modificaciones puedan ser en beneficios de la sociedad y del proceso electoral, cualquiera que este sea”, puntualizó.

“Estamos en este proceso inédito y a partir de mañana serán intensas las deliberaciones que habremos de iniciar, continuar, hasta el Pleno y la resolución final, que será la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados corrigiendo y enmendado algunos artículos de la misma, 70 hasta este momento”, finalizó.

SENADO CORREGIRÁ PLAN B ELECTORAL POR ERRORES

El viernes de esta semana, el Secretario de Gobernación confirmó que el Senado tendrá que corregir errores cometidos en la Cámara de Diputados en la aprobación del llamado Plan B de la Reforma Electoral, ya que incluyeron párrafos inconstitucionales, por lo que volverá a San Lázaro una vez que la Cámara Alta realice los cambios.

“Al Artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales se le agregó la fracción IV, que dice que se necesita tres por ciento de la votación total para conservar el registro de los partidos políticos. Me comentaron ayer que agregaron un párrafo, por error se les fue en el dictamen final, que consiste en que adicionalmente si no obtenían la votación podían alegar que al menos en 17 elecciones locales pudiesen obtener el registro”, explicó el titular de Segob en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es inconstitucional, incluso hay un fallo de la Corte”, añadió López Hernández, quien dijo también que el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, le argumentó que esa modificación formaba parte de un documento de trabajo y una propuesta que hicieron los partidos.

El Secretario de Gobernación aseguró ese día que los legisladores ya reconocieron el error, el Senado hará las modificaciones y el dictamen se regresará a la Cámara de Diputados para que ellos lo modifiquen o rectifiquen el error.

“Otro punto que se agregó es que los partidos políticos puedan disponer de sus excedentes para el siguiente ejercicio fiscal. La iniciativa tampoco contenía eso, contiene la desaparición de fideicomisos, entonces se estaría ante la devolución del recurso no devengado, ya lo comentamos con la Cámara de Senadores”, expresó López Hernández, confirmando que habló el jueves por la noche con Ricardo Monreal, líder de la Jucopo en el Senado.

Los ajustes, detalló Segob, se harán en comisiones del Senado el lunes y se prevé que el martes por la mañana se circule el dictamen con las modificaciones acordadas el martes por la mañana. Ese día se realizaría una primera sesión de lectura y luego, por la tarde, se debatiría en el pleno. Si el martes por la tarde no es posible, el debate se llevaría a cabo el miércoles por la mañana.

El jueves, Mier Velazco reconoció que en la aprobación fast track en la Cámara de Diputados, se cometió un “hierro procedimental” y que pedirá a la bancada de Morena en el Senado, que no se incluyan en el Plan B.

“En este ejercicio cometimos un hierro procedimental que nosotros admitimos y que es de reconocer. Fue una reserva que agregamos, vamos a asumirlo y anunciar que hay dos renglones que no debieron haber aparecido y que sin embargo, se metieron”, dijo Mier.