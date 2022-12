AMLO llama “hermana” a Sheinbaum y a mí no; la cita 129 veces y a mí una: Monreal

Por la mañana, el Presidente López Obrador señaló que no tiene problemas con Ricardo Monreal, quien ayer comentó que sus “límites” para seguir con Morena es el “piso parejo”, el cual consideró que no existe. En ese sentido, el mandatario federal comentó de forma indirecta: “Que te vaya bien. Sigue tu camino…”.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila respondió esta tarde Andrés Manuel López Obrador: “Como lo dijo ahora [AMLO]: ‘con Ricardo no tengo problema’. Y yo al Presidente le digo: ‘con el Presidente no tengo problema’, en respuesta a su afirmación hoy, en la mañanera”.

“Yo tengo respeto por el Presidente”, agregó. Pero inmediatamente, en una entrevista con reporteros en el estado de Hidalgo, le lanzó reclamos:

–¿Hay piso parejo? –preguntó un periodista.

–Para mí no –respondió Monreal–, porque he dicho con toda seriedad que mientras otros tienen abundancia de recursos, mantas, mamparas, incluso estructura del Gobierno promoviéndolas, para mí no. Vean cómo llego solo, sin ninguna avanzada ni nada porque creo en la democracia.

Conversé con los medios de comunicación en Hidalgo sobre el piso parejo, la reconciliación y el trabajo legislativo, entre otros temas. Con gusto respondí a todas sus preguntas. ¡Ánimo! Buen lunes. pic.twitter.com/TCelTFUIvT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Y luego agregó: “Para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, pondera a la Jefa de Gobierno 129 veces y a mí sólo una vez; cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido, ni entenado. Soy como un fantasma en la familia pero allí estoy, en la familia”.

Monreal dijo que a pregunta expresa, ayer, en Chihuahua, dijo que “vamos a estar en la boleta y que mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena. No quiero ser factor de división en ningún partido que integra esta coalición de Va por México”, agregó. Dijo que PAN, PRI, MC y PRD ya a sus candidatos.

“Ellos tienen sus propias definiciones. Yo no voy a ser factor de división ni quiero ser motivo de descalificación al interior de Morena, porque yo no afirmé que si no era por Morena iría por Va por México. Ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas”, dijo.

De camino a Hidalgo, improvisamos un comedor en la cajuela, para disfrutar unos tacos. Aprovecho para compartirles el folleto sobre reconciliación, en el cual explico los temas de este proyecto que propone inclusión, respeto y soluciones para un futuro próspero. pic.twitter.com/6EoI4qKfkX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

El domingo pasado, en Chihuahua, un reportero le dijo:

–Si las condiciones no se dan, ¿sí saldría usted de Morena para Va por México?

Respondió:

–Sí. Mi límite son la dignidad, el trato, piso parejo, reglas claras. Lo estoy diciendo abiertamente, no tengo nada que ocultar, ni tampoco tengo por qué simular. No voy a simular, porque la simulación política trae como consecuencia la decadencia de las sociedades. Los políticos tenemos que hablar ya con la verdad, y por esa razón mi límite de tiempo es ese.

Los diarios de Chihuahua publicaron justo el ángulo de su tránsito a Va por México. Pero el video que distribuyó Ricardo Monreal y la versión estenográfica editan la pregunta completa del reportero y la respuesta íntegra.

“NO TENGO PROBLEMA”

El Presidente López Obrador dijo esta mañana que no tiene problemas con Ricardo Monreal, quien amenaza con irse de Morena, ni con Gerardo Fernández Noroña, quien aspira a la candidatura presidencial de la izquierda desde el Partido del Trabajo (PT).

Pero pareció dirigirse al primero, quien ayer habló otra vez de la posibilidad de irse a la oposición: “Que te vaya bien. Sigue tu camino…”.

López Obrador enumeró a sus “hermanos” con posibilidades de ser candidatos de su movimiento: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández. Luego agregó el “no tengo problemas” con Monreal y con Noroña. Pero antes fue duro con aquellos que amenazan con irse, como el Senador rebelde de Zacatecas.

Apenas el viernes, cuando regresó de España, el Senador morenista compartió que su decisión era quedarse, pero ahora ha expresado que se irá. Santiago Creel Miranda dijo antes, la semana pasada también, que si se suma al bloque de oposición será recibido, pero no como aspirante presidencial porque PRI, PAN y PRD ya expresaron cuáles son sus posibles candidatos. Eso hizo ver que Monreal, de irse a Va por México, aceptaría competir por una candidatura menor.

El presidente @lopezobrador_ critica a aquellos que quieren una candidatura más allá del partido. Además, se burla de la oposición 😂 "Los del bloque conservador tiene más candidatos que simpatizantes" pic.twitter.com/2SXBvsv5ix — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 5, 2022

Pero el Presidente devaluó esa posibilidad hoy, sin decir abiertamente el nombre del Senador: quien no gane una encuesta en Morena, cuestionó, ¿qué partido lo aceptaría?

“Dejemos el asunto al pueblo, a la gente. Que ‘quiero ser candidato’. Está bien, es tu derecho. Yo no creo que se deba de excluir a nadie. ¿Saben quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? El pueblo. ‘Ah, que si no me dan una candidatura, me voy’. No, primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura. Nada más que tiene que ganar la encuesta. Si gana la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya”, dijo.

“En el caso de los posibles candidatos a la Presidencia en el movimiento que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? A quien gane la encuesta”, agregó, y luego dijo:

“‘Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy’. Que te vaya bien, sigue tu camino”, dijo el Presidente y líder del partido.

“Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría? Además, si los conservadores, los del bloque conservador, tienen más candidatos que simpatizantes. ¡Hay como cien!”, expresó.

BRINCARSE A LA OPOSICIÓN

Luego, el Presidente cuestionó un eventual brinco de Monreal o de cualquiera hacia el bloque de derecha: “¿Ustedes creen que esos están luchando por transformar a México, por ideales? No, pero se van a apuntar todos y van a buscar la Presidencia y no es para que sean candidatos a la Presidencia, sino para que terminen de diputados en las listas plurinominales. Es un truco”, aseguró.

Quien se una a ese bloque de derechas, explicó, “tiene que competir con la señora Margarita [Zavala], la señora Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, [Luis Donaldo] Colosio, [Gabriel] Quadri”, dijo.

“Son bastantes. No va a estar aburrido”, afirmó en tono de burla. “Va a estar interesante porque son como 50 en el flanco derecho”.

Inmediatamente expresó lo de sus hermanos: “Acá nada más como cinco. No veo más. Puede ser que 10, pero eso se resuelve sin problemas. Encuesta y el que salga, ése, mujer u hombre. Además son muy hermanos. Son mis hermanos. Es mi hermana Claudia [Sheinbaum] y mi hermano Adán [Augusto López Hernández]; mi hermano Marcelo [Ebrard]”.

Y allí agregó: “Y no tengo problemas con [Ricardo] Monreal, y no tengo problemas con [Gerardo Fernández] Noroña”.

“Lo va a decidir el pueblo, no nosotros. Lo va a decidir la gente”, dijo.

Monreal Ávila, exgobernador del PRD en Zacatecas y exmiembro del Revolucionario Institucional, ha planteado que se irá de Morena y que en diciembre lo decidirá. En una conferencia en el Senado de la República cantó un clásico de José Alfredo Jiménez en donde destaca una estrofa: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas”.

El Senador no participó en la marcha junto al Presidente de México. Se fue a España. Allá anunció una gira nacional junto con el líder del PAN, Santiago Creel Miranda. Una “gira de la reconciliación” con uno de los líderes de Va por México. Para algunos fue el anuncio de su paso hacia la derecha.

"Fue una marcha muy poderosa, se ratifica el respaldo popular que tiene el presidente" Afirma Ricardo Monreal quien no pudo asistir por su participación en la Reunión Interparlamentaria México-España. 📹@Politicomx pic.twitter.com/Mw13JEnIVL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 28, 2022

Sin embargo, cuando regresó de España, pasaron dos cosas. Primero, que Creel sacó un balde de agua fría y dijo que si hacía gira con él, no era una gira de abanderado. “Bienvenido”, dijo, si quiere venirse a la oposición, pero ya tenemos precandidatos.

Luego, la marcha. Hubo muchas expresiones de reclamo contra el Senador de Zacatecas. Le gritaron “¡No mentir, no robar, no Monreal!” y le llamaron traidor. Su regreso de España no fue el que él, quizás, imaginaba. En su primera conferencia en México se le vio abatido, fuera por cansancio físico, como podría ser comprensible.

Allí dijo: “Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a suceder al Presidente de la República. No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México”.