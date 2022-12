AMLO: ¿Que si no gano la encuesta me voy? Sigue tu camino: ¿qué partido te aceptaría?

El mandatario expresó sus palabras luego de que el Senador morenista, quien se ha visto envuelto en polémicas a lo largo de los últimos meses a raíz de sus aspiraciones presidenciales, asegurara que estaría en la boleta y que si no es con Morena, sería con Va por México.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que no tiene problemas con Ricardo Monreal, quien amenaza con irse de Morena, ni con Gerardo Fernández Noroña, quien aspira a la candidatura presidencial de la izquierda desde el Partido del Trabajo (PT). Pero pareció dirigirse al primero, quien ayer habló ya de la posibilidad de irse con Va por México, la fuerza de oposición: “Que te vaya bien. Sigue tu camino…”.

López Obrador enumeró a sus “hermanos” con posibilidades de ser candidatos de su movimiento: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández. Luego agregó el “no tengo problemas” con Monreal y con Noroña. Pero antes fue duro con aquellos que amenazan con irse, como el Senador rebelde de Zacatecas, quien ayer ya dijo abiertamente que sí está razonando irse de candidato (no dijo en qué posición) de Va por México, la suma de la oposición.

“Voy a estar en las boletas presidenciales, es la aspiración natural, que no es una ambición vulgar. Estamos en la reflexión, nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”, advirtió Monreal Ávila.

Apenas el viernes, cuando regresó de España, compartió que su decisión era quedarse, pero ahora ha expresado que se irá. Santiago Creel Miranda dijo antes, la semana pasada también, que si se suma al bloque de oposición será recibido, pero no como aspirante presidencial porque PRI, PAN y PRD ya expresaron cuáles son sus posibles candidatos. Eso hizo ver que Monreal, de irse a Va por México, aceptaría competir por una candidatura menor.

Pero el Presidente devaluó esa posibilidad hoy, sin decir abiertamente el nombre del Senador: quien no gane una encuesta en Morena, cuestionó, ¿qué partido lo aceptaría?

“Dejemos el asunto al pueblo, a la gente. Que ‘quiero ser candidato’. Está bien, es tu derecho. Yo no creo que se deba de excluir a nadie. ¿Saben quién se encarga de poner a cada quien en su lugar? El pueblo. ‘Ah, que si no me dan una candidatura, me voy’. No, primo hermano, a lo mejor puedes ganar la candidatura. Nada más que tiene que ganar la encuesta. Si gana la encuesta, si el pueblo te apoya, pues ya”, dijo.

“En el caso de los posibles candidatos a la Presidencia en el movimiento que yo participo, aunque tengo ahora licencia, ¿a quién voy a apoyar? A quien gane la encuesta”, agregó, y luego dijo:

“‘Ah, es que si no me apoyas a mí y no gané la encuesta, me voy’. Que te vaya bien, sigue tu camino”, dijo el Presidente y líder del partido.

“Yo creo que eso lo tienen que cuidar porque no lo van a poder hacer en ningún partido. Imagínense, si alguien pierde una encuesta, ¿lo van a estar esperando en otro partido? ¿Qué partido aceptaría? Además, si los conservadores, los del bloque conservador, tienen más candidatos que simpatizantes. ¡Hay como cien!”, expresó.

Luego, el Presidente cuestionó un eventual brinco de Monreal o de cualquiera hacia el bloque de derecha: “¿Ustedes creen que esos están luchando por transformar a México, por ideales? No, pero se van a apuntar todos y van a buscar la Presidencia y no es para que sean candidatos a la Presidencia, sino para que terminen de diputados en las listas plurinominales. Es un truco”, aseguró.

Quien se una a ese bloque de derechas, explicó, “tiene que competir con la señora Margarita [Zavala], la señora Lilly Téllez, Ricardo Anaya, Enrique de la Madrid, [Luis Donaldo] Colosio, [Gabriel] Quadri”, dijo.

“Son bastantes. No va a estar aburrido”, afirmó en tono de burla. “Va a estar interesante porque son como 50 en el flanco derecho”.

Inmediatamente expresó lo de sus hermanos: “Acá nada más como cinco. No veo más. Puede ser que 10, pero eso se resuelve sin problemas. Encuesta y el que salga, ése, mujer u hombre. Además son muy hermanos. Son mis hermanos. Es mi hermana Claudia [Sheinbaum] y mi hermano Adán [Augusto López Hernández]; mi hermano Marcelo [Ebrard]”.

Y allí agregó: “Y no tengo problemas con [Ricardo] Monreal, y no tengo problemas con [Gerardo Fernández] Noroña”.

“Lo va a decidir el pueblo, no nosotros. Lo va a decidir la gente”, dijo.

Monreal Ávila, exgobernador del PRD en Zacatecas y exmiembro del Revolucionario Institucional, ha planteado que se irá de Morena y que en diciembre lo decidirá. En una conferencia en el Senado de la República cantó un clásico de José Alfredo Jiménez en donde destaca una estrofa: “Diciembre me gustó pa’ que te vayas”.

El Senador no participó en la marcha junto al Presidente de México. Se fue a España. Allá anunció una gira nacional junto con el líder del PAN, Santiago Creel Miranda. Una “gira de la reconciliación” con uno de los líderes de Va por México. Para algunos fue el anuncio de su paso hacia la derecha.

Sin embargo, cuando regresó de España, pasaron dos cosas. Primero, que Creel sacó un balde de agua fría y dijo que si hacía gira con él, no era una gira de abanderado. “Bienvenido”, dijo, si quiere venirse a la oposición, pero ya tenemos precandidatos.

Luego, la marcha. Hubo muchas expresiones de reclamo contra el Senador de Zacatecas. Le gritaron “¡No mentir, no robar, no Monreal!” y le llamaron traidor. Su regreso de España no fue el que él, quizás, imaginaba. En su primera conferencia en México se le vio abatido, fuera por cansancio físico, como podría ser comprensible.

Allí dijo: “Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a suceder al Presidente de la República. No se depriman, voy a resistir hasta el final porque creo en la democracia y creo en México”.

Agregó: “Esta lucha ha sido de frente y en voz alta, pero yo he cumplido con el partido, soy fundador del partido; mucho antes de los dirigentes incluso, porque los dirigentes cuando fumamos Morena seguían en el PRD y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años. Entonces, yo he cumplido con mi función legislativa y hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal, al licenciado López Obrador le han interesado”.

Pero en un viaje por Chihuahua, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, reafirmó: “Nuestros límites para estar en las boletas y seguir en Morena son la dignidad, el trato político y el piso parejo que hasta ahora no ha existido. De lo contrario, consideraré ir con Va por México”.