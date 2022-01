Estudio indica 2021 como año más caluroso de Nueva Zelanda desde 1909

Sídney (Australia), 12 ene (EFE).- Nueva Zelanda sufrió en 2021 su año más caluroso desde hace más de un siglo al alcanzar una temperatura media de 13.56 grados centígrados debido al cambio climático, según datos del Instituto Nacional de Investigación Aeronáutica y del Agua (NIWA, en sus siglas en inglés).

El 2021 fue así el año más caluroso desde 1909, cuando el NIWA comenzó su registro meteorológico, y 0.95 grados por encima de la media entre 1981 y 2010.

La temperatura más alta registrada el año pasado alcanzó los 39.4 grados centígrados, registrados el 26 de enero en la localidad de Ashburton, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.

El 55 por ciento de los días en 2021 tuvo una temperatura por encima de la media, el 26 por ciento se situó por debajo de la media y el 19 por ciento registró niveles más equilibrados.

