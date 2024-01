Ni el Tren Maya “tuvo un accidente”, ni un avión de Mexicana “se partió en dos”

Antes de la suspensión de actividades, la cuenta oficial del megaproyecto informó de esta medida “debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque” y hasta el momento, no hay registro de algún accidente en la nueva aerolínea militar mexicana, que inició operaciones a finales de diciembre.

Por Marcos Martínez Chacón y León Ramírez

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

FOTOGRAFÍA SE TOMÓ EN AVIÓN DE ALASKA AIRLINES, NO DE NUEVA AEROLÍNEA MILITAR MEXICANA

LA AFIRMACIÓN: Fotografía muestra cómo un vuelo de Mexicana de Aviación, que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con destino a Tulum, se parte en dos.

LOS HECHOS: Una cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que ha difundido información falsa sobre los proyectos del Gobierno mexicano compartió una fotografía de un avión sin un panel para afirmar que se trata de una aeronave de la recién inaugurada Mexicana de Aviación.

“Un vuelo de Mexicana de Aviación, que salió del AIFA, con destino a Tulum, se parte en dos”, dice la publicación, que incluye la fotografía de un avión con un panel desprendido y máscaras de oxígeno.

La aerolínea y los aeropuertos que menciona el tuit son proyectos realizados durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que han recibido críticas por sus inauguraciones antes de la conclusión total de las obras y por la baja afluencia.

Sin embargo, el mensaje del tuit es erróneo. Una búsqueda inversa muestra que la fotografía se difundió el viernes desde la cuenta de X @Kyrinker, junto con el mensaje: “Cuando la pared del avión se rompe en pleno vuelo @AlaskaAir”.

El usuario mostraba al avión Boeing 737 Max 9, al que ese día se le despegó un panel mientras volaba a unos 4.8 kilómetros de altitud sobre Oregon. Como reportó The Associated Press, el agujero se abrió en el sitio donde el fabricante colocó un “tapón” para cubrir una salida de emergencia que la aerolínea no utiliza.

Estos tapones se encuentran en la mayoría de los jets Boeing 737 Max 9. La Administración Federal de Aviación ha obligado temporalmente a esos aviones a permanecer en tierra hasta que se sometan a inspecciones del área que circunda al tapón.

Hasta el momento, no hay registro de algún accidente en la nueva aerolínea militar mexicana, que inició operaciones a finales de diciembre. Según las autoridades mexicanas, la aerolínea cuenta aviones Boeing 737-800, de una serie anterior a la de los modelos Max.

TREN MAYA NO SUSPENDIÓ ACTIVIDADES POR ACCIDENTE

LA AFIRMACIÓN: El Tren Maya, un megaproyecto del Gobierno mexicano para el sur de México y que fue recientemente inaugurado, suspendió sus actividades por un accidente captado en video.

LOS HECHOS: Una publicación que se difunde en redes sociales afirma que el Tren Maya suspendió actividades los últimos cuatro días del año pasado debido a un accidente que fue captado en video.

“¡Aviso importante! Debido al grave accidente registrado en la nueva ruta Cancún-Palenque, Tren Maya detendrá las operaciones regulares los días 28 (11:00 Horas), 29, 30 y 31 de diciembre”, dice la publicación en X, anteriormente conocida como Twitter.

En la grabación se puede ver a un hombre que asoma la cabeza desde un tren en movimiento y es golpeado por una columna que estaba en el camino.

Esta información es falsa. Antes de la suspensión de actividades, la cuenta oficial del megaproyecto informó de esta medida “debido a la preapertura de la nueva ruta Cancún-Palenque”.

Posteriormente, el Presidente mexicano dijo en conferencia de prensa que el cierre sucedió debido al proceso de prueba de los nuevos trenes, sin mencionar accidente alguno en los primeros días de operación.

“Se están probando, porque también son trenes nuevos, hechos para estas vías, entonces ahí andan los técnicos de Alstom, que les agradecemos mucho, de distintos países; hay franceses, hay españoles, brasileños…”, comentó el 29 de diciembre.

Una búsqueda inversa de los fotogramas del video muestra que la grabación del hombre golpeado por el poste circula en internet desde septiembre de 2023, antes de que el Tren Maya fue inaugurado, y se lo relaciona con India.

López Obrador inauguró el 15 de diciembre el primer tramo del proyecto estrella de su administración, un tren turístico de 20 mil millones de dólares que recorrerá un circuito en la península de Yucatán.

El llamado Tren Maya, que contará con mil 500 kilómetros de vías que estarán resguardadas por dos mil 800 guardias nacionales, está pensado para conectar complejos turísticos costeros e importantes centros arqueológicos. Sin embargo, aún no está terminado y se espera que el resto de los tramos estén concluidos a fines de febrero.

VIDEO NO MUESTRA ATAQUE A BALAZOS CONTRA POLICÍA EN ECUADOR

LA AFIRMACIÓN: Una grabación presenta el momento en el cual un hombre armado intenta asesinar a un policía en Ecuador, en el contexto de la violencia que se ha registrado recientemente en el país sudamericano.

LOS HECHOS: En medio del clima de incertidumbre y violencia que se ha registrado en los últimos días en Ecuador, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones falsas sobre esos hechos.

El contexto de inseguridad en el país se acrecentó tras la aparente fuga de una prisión de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, un peligroso líder de una banda de narcotraficantes. La situación llevó al Presidente Daniel Noboa a decretar un conflicto armado interno, lo que permitió una mayor acción de las fuerzas armadas para combatir la violencia, reportó The Associated Press.

Por ejemplo, una publicación en la red social X, antes llamada Twitter, incluye la secuencia que despliega las imágenes del ataque contra policías brasileños en el 2023 para decir que corresponde al intento de asesinato contra un policía en Ecuador durante las tensiones en ese país. Usuarios han compartido el video para hablar de la violencia actual en Ecuador.

Las imágenes muestran el momento en el cual un individuo desciende de un vehículo color negro y abre fuego contra otros hombres en una camioneta color gris. Los individuos en la camioneta posteriormente disparan contra el hombre, quien queda tendido en la calle. El video corresponde a una cámara de seguridad que apunta hacia una vía pública.

Pero la grabación no corresponde a la situación en Ecuador. Al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, AP corroboró que es del ataque a balazos en contra de policías brasileños ocurrido el 23 de mayo de 2023 en el municipio de Fortaleza, capital de Ceará.

El video fue difundido en aquel momento por medios de comunicación brasileños para reportar sobre el ataque en contra de los oficiales de policía. La Policía Civil de Ceará reportó tras el hecho que los agentes que fueron agredidos llevaban a cabo una operación encubierta en la zona.

De acuerdo con un comunicado emitido por la corporación, el individuo que quedó tendido en la calle tras disparar contra los elementos policiacos, era un adolescente de 17 años que sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital donde fue atendido.

Durante el conflicto en Ecuador, las fuerzas armadas reportaron el miércoles la detención de 329 personas, mientras que cinco personas han sido abatidas por la fuerza pública, de acuerdo con AP. El jefe del comando conjunto, almirante Jaime Vela, dijo el miércoles en una rueda de prensa que en operaciones conjuntas de fuerzas armadas y policía en todo el territorio nacional también han sido rescatadas 41 personas que permanecían como rehenes, que se han recapturó a 28 presos fugados, para lo cual los uniformados se han enfrentado a tres grupos que las autoridades califican de terroristas.

Fuerzas de seguridad del país resguardaban hospitales, vías públicas y medios de comunicación. Las autoridades también ordenaron a maestros y estudiantes a llevar a cabo sus actividades de forma remota hasta el viernes.

VIDEO DE TANQUES EN TURQUÍA SE RELACIONA ERRÓNEAMENTE CON MILITARES EN LAS CALLES DE ECUADOR

LA AFIRMACIÓN: Grabación muestra el momento en el que tanques del Ejército de Ecuador recorren calles de Guayaquil ante los recientes hechos de violencia.

LOS HECHOS: Publicaciones difundidas en redes sociales utilizan un video antiguo de tanques circulando entre calles para afirmar que muestra la respuesta del Gobierno ecuatoriano ante los recientes casos de violencia en el país y la presunta fuga de líderes criminales.

El martes, un grupo de hombres encapuchados armados que posteriormente fueron detenidos, irrumpió en el canal TC Televisión. Durante una transmisión en vivo, que duró unos 15 minutos, se pudo ver a empleados sometidos mientras se escuchaban disparos y gritos.

El Gobierno del Presidente Daniel Noboa declaró el inicio de un conflicto armado interno contra grupos criminales. Soldados con armas largas amanecieron custodiando el recién inaugurado metro en Quito, hospitales y algunos medios de comunicación en la capital y en Guayaquil, a donde llegaron incluso en tanquetas, reportó The Associated Press.

Sin embargo, usuarios de redes sociales difundieron información falsa relacionada con el anuncio: “URGENTE: Tanques de guerra de las Fuerzas Armadas de Ecuador, entran a Guayaquil para brindar seguridad a la población y combatir a los grupos terroristas. ¿Respaldas estas medidas?”.

Una búsqueda inversa muestra que el mismo video con los tanques se compartió en Twitter el 15 de julio de 2016, desde la cuenta del investigador de seguridad Ruslan Trad, del Digital Forensic Research Lab, quien lo relacionó con Turquía.

“Esta es una grabación de Uskudar, Estambul, hace 30 minutos”, agregó en la red social. En enero pasado, AP contactó con Trad, quien confirmó para otra nota que el video había sido grabado en Turquía.

AP reportó en julio de 2016 que un grupo de soldados turcos utilizaron tanques de guerra para ingresar a las ciudades del país, en una rebelión que fue reprimida por las fuerzas leales al Gobierno y enormes masas de civiles que se lanzaron a las calles.

La violencia en el país andino emergió con fuerza a inicios de 2021 con una masacre en una cárcel producto de choques entre bandas criminales y del narcotráfico rivales, a la que sucedieron otras matanzas carcelarias y un incremento sin precedentes de la violencia y los homicidios en las calles, informó AP.

FOTO NO MUESTRA A TAYLOR SWIFT ABRAZANDO A JEFFREY EPSTEIN

LA AFIRMACIÓN: Una imagen presenta a la cantante estadounidense, Taylor Swift, abrazando sonriente a Epstein.

LOS HECHOS: Tras la difusión de documentos judiciales relacionados con una demanda que involucraba a Epstein, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas vinculadas con el tema y con los delitos sexuales cometidos por el financista.

Los registros forman parte de una demanda interpuesta por Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein, en contra de Ghislaine Maxwell, expareja del magnate. Maxwell actualmente purga una condena de 20 años de cárcel tras ser sentenciada por facilitar los encuentros sexuales ilícitos del multimillonario y participar en algunos de los abusos, reportó The Associated Press.

De acuerdo con AP, los expedientes publicados en el caso han contenido pocas pruebas de irregularidades por parte de personas famosas, pero el testimonio de múltiples testigos confirmó los relatos de Giuffre sobre el comportamiento sexual indebido de Epstein.

Algunas de las falsedades que han circulado en internet tras la divulgación de los archivos, han tratado de vincular a personalidades del mundo del entretenimiento con el magnate.

Por ejemplo, una publicación que circula en la red social X, antes llamada Twitter, incluye la foto de Swift con Lipman —cuyos rasgos faciales y color de cabello guardan un parecido con las características de Epstein—, para decir que en ésta aparecen la artista con el financista.

Pero al hacer reversiones de la imagen en Google, AP corroboró que el registro más antiguo de la foto en internet data de 16 de diciembre de 2021, cuando fue difundida en la cuenta de Instagram @mustlikeme4me, un usuario dedicado a difundir contenidos sobre Swift. La descripción en la imagen identifica al individuo como Lipman. La artista firmó un contrato con la empresa discográfica de Lipman en noviembre de 2018.

Además, al revisar registros en internet, AP corroboró que la persona en la imagen es Lipman, no Epstein. Por ejemplo, Swift difundió una fotografía con Lipman y el hermano y socio del empresario, Avery, el 19 de noviembre de 2018, tras la firma del contrato con la empresa de ambos. Al comparar fotografías de Epstein con imágenes de Lipman, AP confirmó que quien aparece con Swift es el empresario de la industria musical.

Otros medios internacionales que han reportado sobre las actividades de Lipman han incluido fotografías del empresario.

Aunque múltiples celebridades han sido mencionadas en los documentos del caso, el nombre de Swift no ha aparecido en los registros. El que los nombres de algunas personalidades aparezcan en los archivos, no significa que hayan estado involucrados en actividades ilícitas.

PAPA FRANCISCO NO DESIGNÓ COMO CARDENAL A UN HIJO DE GEORGE SOROS

LA AFIRMACIÓN: El Papa Francisco designó a Alexander Soros, hijo del filántropo multimillonario liberal George Soros, como cardenal de la Iglesia católica.

LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en la red social X, antes llamada Twitter, muestra la imagen del titular del artículo falso que contiene la afirmación falsa para lanzar críticas en contra del jefe del Estado Vaticano por el supuesto nombramiento de Soros, uno de los cinco hijos del filántropo.

“El papel del falso profeta será el de presentar al Anticristo al mundo para luego, llevar a su adoración mundial”, dice una de las publicaciones con la afirmación errónea.

Pero no es verdad que el Papa haya hecho un nombramiento como ese. Al hacer búsquedas en internet, AP corroboró que el reporte del cual emana la versión falsa fue publicado con fines satíricos por el medio en línea español llamado Alerta Digital, el 28 de diciembre, con motivo del Día de los Inocentes. Distintos medios de comunicación acostumbran publicar versiones erróneas para burlarse de distintas personalidades o temáticas.

Además, el medio digital confirmó a AP en un correo electrónico que el reporte es falso y que fue difundido por el Día de los Inocentes. Incluso, un día después de que publicó el artículo, Alerta Digital también difundió una aclaración en su página para aclarar que no era verdad.

Aunque el contenido es satírico, en las redes sociales algunos usuarios han difundido la captura de pantalla del titular del artículo para decir erróneamente que se trata de un hecho real.

“El mundo está a las puertas del Apocalipsis, pero antes el señor Jesús vendrá a buscar a su iglesia y recién ahí se podrá manifestar la bestia”, escribió una usuaria que compartió la afirmación falsa.

George Soros, de 93 años, dijo al diario estadounidense The Wall Street Journal en una entrevista en junio de 2023 que había cedido el control de sus negocios y de su organización filantrópica Open Society Foundations a su hijo Alexander, de 38 años.

Soros padre ha sido blanco de la desinformación en el pasado, en particular por su labor altruista en defensa de causas liberales, como lo es el derecho a la interrupción del embarazo.

Además, AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales difundidos por el Vaticano ni por Open Society Foundations de algún nombramiento como ese.

Al momento de la publicación de este artículo, ni el Vaticano ni Soros habían respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula.