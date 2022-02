La población de bajos ingresos está 40% más expuesta a padecer olas de calor: Estudio

Madrid, 12 de febrero (EuropaPress). -Las personas con ingresos más bajos están más expuestas a olas de calor que sus contrapartes de ingresos más altos por una combinación de ubicación y acceso a adaptaciones como el aire acondicionado.

Se espera que esta desigualdad aumente a medida que aumentan las temperaturas, según una nueva investigación publicada en la revista Earth’s Future.

Las poblaciones de bajos ingresos actualmente enfrentan una exposición 40 por ciento mayor a las olas de calor que las personas con mayores ingresos, según un nuevo estudio. Para fines de siglo, el 25 por ciento más pobre de la población mundial estará expuesto a olas de calor a una tasa equivalente al resto de la población combinada.

Las poblaciones más pobres pueden verse afectadas por más olas de calor debido al cambio climático por a su ubicación y la incapacidad de mantenerse al día como resultado de la falta de adaptaciones al calor, como el aire acondicionado.

El estudio analizó datos históricos de ingresos, registros climáticos y adaptaciones al calor para cuantificar el nivel de exposición a olas de calor que enfrentan las personas con diferentes niveles de ingresos en todo el mundo. La exposición a las olas de calor se midió multiplicando el número de personas expuestas a las olas de calor por el número de días de olas de calor. Los investigadores combinaron esas observaciones con modelos climáticos para predecir cómo cambiará la exposición en las próximas ocho décadas.

El estudio encontró que la cuarta parte de la población mundial con los ingresos más bajos enfrentará un aumento pronunciado en la exposición a las olas de calor para el año 2100, incluso teniendo en cuenta el acceso al aire acondicionado, los refugios de aire fresco, las normas de seguridad para los trabajadores al aire libre y las campañas de concientización sobre la seguridad contra el calor. El trimestre de ingresos más altos, comparativamente, experimentará pocos cambios en la exposición, ya que su capacidad para mantenerse al día con el cambio climático es generalmente mayor.

Las personas en el cuarto de población de ingresos más bajos enfrentarán 23 días más de olas de calor por año que las personas en los cuartos de ingresos más altos para el año 2100. Muchas regiones pobladas y de bajos ingresos se encuentran en los trópicos que ya son cálidos, y se espera que su población crezca , contribuyendo a las discrepancias en la exposición a las olas de calor.

