Los documentos secretos de Trump, Biden y Pence, comparados en un análisis de AP

Por Meg Kinnard

Washington, 12 de febrero (AP).– Siguen apareciendo documentos del Gobierno de Estados Unidos con sello de confidencialidad donde no deberían estar.

La búsqueda del FBI el viernes de más documentos clasificados en la casa del exvicepresidente Mike Pence en Indiana —después de que sus abogados recientemente hallaron otros— siguió a la revelación de materiales clasificados en la casa en Delaware y la antigua oficina del Presidente Joe Biden y a la incautación el año pasado de cientos de documentos con sello de confidencialidad en Mar-a-Lago, la residencia en Florida del expresidente Donald Trump.

Este es un vistazo a las similitudes y diferencias entre los casos:

¿DE CUÁNTOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES SE TRATA?

PENCE: “Se descubrió una pequeña cantidad de documentos con sellos de confidencialidad” la semana pasada en la casa de Pence al norte de Indianápolis, escribió Greg Jacob, el abogado de Pence, en una carta del 18 de enero a los Archivos Nacionales y Administración de Documentos, a la que tuvo acceso la Associated Press.

En total, se descubrieron cuatro cajas que contenían copias de documentos del Gobierno: dos en las que se encontró “una pequeña cantidad” de documentos con sellos de confidencialidad y dos que contenían “copias de cortesía de documentos de la Vicepresidencia”, según Jacob.

El viernes, una búsqueda del FBI en la casa de Pence en Carmel, Indiana, descubrió un documento adicional que contenía una página con sello de confidencialidad, según Devin O’Malley, portavoz de Pence.

BIDEN: No está claro exactamente cuántos documentos confidenciales se han recuperado de la casa y la antigua oficina de Biden. Richard Sauber, asesor especial del Presidente, dijo este mes que se descubrió “una pequeña cantidad de documentos con sellos de confidencialidad” el 2 de noviembre de 2022 en un armario cerrado con llave en el Penn Biden Center (Centro Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global), un grupo de estudio y reflexión en Washington, cuando los abogados personales de Biden desalojaban las oficinas.

Durante una búsqueda de casi 13 horas el 20 de enero, los agentes del FBI que registraron la casa de Biden en Delaware localizaron seis artículos adicionales que contenían documentos con sellos de confidencialidad, y también tomaron posesión de algunas de sus anotaciones manuscritas, dijo Bob Bauer, un abogado del Presidente.

Biden doesn't really respond to a Peter Doocy question about why classified documents were reportedly being stored in his garage pic.twitter.com/l2PmaMd4TJ

— Aaron Rupar (@atrupar) January 12, 2023