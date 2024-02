Dos personas extranjeras son asesinadas en una aparente disputa entre narcos en Tulum

El año pasado, el Departamento de Estado estadounidense emitió una alerta de viaje en la que advertía a los viajeros que “extremaran precauciones”, sobre todo en la noche, en las playas del Caribe mexicano, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Una mujer estadounidense y un hombre de Belice fueron asesinados en lo que parece haber sido una disputa entre narcotraficantes en un club de playa de la ciudad turística mexicana de Tulum, confirmaron las autoridades el domingo.

La Fiscalía del estado de Quintana Roo subrayó que la mujer estadounidense no tenía relación alguna con un presunto traficante de drogas que también murió en el tiroteo del viernes por la noche. Los fiscales no facilitaron el nombre ni la ciudad de origen de la mujer, y la Embajada de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

Es posible que la mujer simplemente quedara atrapada en el fuego cruzado. La Fiscalía desmintió las informaciones aparecidas en medios de comunicación locales según las cuales ambos podrían haber sido pareja, diciendo que una foto del beliceño le mostraba con una mujer completamente distinta.

Belice comparte frontera con México en la costa del Caribe. Tulum se encuentra al sur de Cancún y Playa del Carmen, más cerca de Belice.

Los fiscales dijeron que el hombre fallecido traía cocaína y pastillas cuando fue asesinado, y se cree que vendía drogas. Indicaron que los sospechosos de los tiroteos han sido identificados y se les busca.

En el pasado, turistas extranjeros han muerto tras verse inmersos en balaceras entre bandas de narcotraficantes en el que solía ser un tranquilo destino turístico de playa.

En 2021, en Tulum, dos turistas —una bloguera de viajes californiana nacida en India y una alemana— fueron asesinadas mientras comían en un restaurante. Al parecer, quedaron atrapadas en medio de un tiroteo entre vendedores de droga rivales.