¿Cuál es el alcance de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Cuántos encontraron trabajo?

Ciudad de México, 12 de febrero (SinEmbargo).- Este 2024, el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro cumple cinco años, en los cuales ha logrado capacitar a más de dos millones de jóvenes a nivel nacional para que se incorporen al mundo laboral, así lo dio a conocer Quiahuitl Chávez Domínguez, Subsecretaria de empleo y productividad laboral, en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B.

“Empezó en enero de 2019 [el programa], y busca la incorporación de jóvenes de 18 a 29 años, que no estén estudiando ni trabajando (…) para capacitarse por un periodo de hasta 12 meses, tiempo durante el cual el Gobierno de México les otorga un apoyo económico mensual, equivalente a un salario mínimo, que este año es de siete mil 572 pesos más su incorporación en el seguro médico del IMSS”, explicó la funcionaria.

La Subsecretaria chávez destacó que se trata de un programa en el que el beneficio se otorga directamente a los jóvenes registrados a través de depósitos bancarios mensuales, y en el cual se han involucrado, desde el inicio del programa y hasta este momento, más de medio millón de empresas.

“Es un programa enfocado a los jóvenes, el beneficio será de manera directa sin intermediación a los jóvenes en un instrumento bancario, son 115 mil millones de inversión directa a los jóvenes, sin embargo, los centros de trabajo forma parte fundamental del programa (…) son más de medio millón de centros de trabajo, desde que empezó el programa han participado”, detalló.

La funcionaria destacó que aunque el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se planteó una meta inicial de 2.3 millones de jóvenes beneficiados, al ver el éxito del mismo y al superarse esa meta, se decidió continuar, por lo que actualmente el programa ha logrado atender a dos millones 950 mil jóvenes.

“El Presidente nos planteó una meta inicial de 2.3 millones de jóvenes a atender, sin embargo, al llegar a esa meta, el Presidente definió que como es un program que ha funcionado bastante bien, hay que seguirlo implementando y ahorita podemos decir ya que son dos millones 950 mil jóvenes que pasaron el programa”, dijo.

Además, añadió Chávez, datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogar (ENIGH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalaron que “seis de cada 10 jóvenes que participan en el programa se han quedado a trabajar, ya sea en el centro de trabajo donde se capacitaron o se pudieron incorporar algún otro espacio o actividad productiva, y que un joven que participa en el programa tiene tres veces más de encontrar un trabajo con más facilidad, que un joven que no participa en el programa”.

Por su parte, Laura Minakata Esperanza, representante de la empresa Tenaristamsa, destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue una oportunidad de capacitar personal para necesidades que requiere la industria, lo que vieron como un beneficio, además de devolverle a la comunidad algo de lo que ésta les da.

“Nosotros en este programa, cuando nos invitaron a participar, lo vimos como una oportunidad para poder capacitar a los chicos en distintas situaciones que nosotros veíamos como requisitos para poder entrar a trabajar a las empresas. Cuando íbamos a buscar gente, no necesariamente estaban, de alguna manera, con todas las competencias que requeríamos como industria”, dijo.

“Lo vimos como una oportunidad de beneficiarnos nosotros en ese sentido, en irlos preparando durante este periodo de capacitaciones a las necesidades de la empresa pero también en una forma de armar un proyecto en el cual estos chicos pudieran obtener ciertas competencias que les permitan incorporarse en el ámbito laboral”, añadió.

Minakata subrayó que, de manera particular, Tenaristamsa ha capacitado más de 200 jóvenes, de los cuales hasta el momento entre el 14 y 15 por ciento han obtenido un puesto fijo en la empresa. A lo que se suma el hecho de que otras empresas contraten a los jóvenes que se capacitaron con ellos, por lo que consideró que Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un éxito.

“Hemos capacitado más de 200 personas, de ahí, más o menos el 14-15 por ciento se ha quedado en la empresa, me encantaría que hubiera más, pero la verdad es que no siempre tenemos todas las vacantes, sin embargo, me parece que los hemos capacitado muy bien porque otras empresas de la región se han acercado a ver quienes estuvieron en el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro en Tenaristamsa y los jalan a su vida laboral, lo que quiere decir que en ese sentido ha sido exitoso para las empresas”, explicó.

La representante de Tenaristamsa dio a conocer que el primer paso para el reclutamiento de los jóvenes es que a través de la Secretaría del Trabajo (ST) se den a conocer las vacantes laborales con las que cuenta la empresa, tras lo cual se ponen en contacto con los interesados para explicarles de qué se trata el trabajo.

“La Secretaría del Trabajo lanza en su plataforma las vacantes que nosotros tengamos disponibles, para que te des una idea, nosotros empezamos en vacantes enfocados en técnicos de mantenimiento, mecánico y eléctrico, que vimos que era una necesidad en el estado”, señaló.

“La Secretaría postea esa vacante, nos llegan las aplicaciones, nosotros hablamos con ellos, les explicamos en qué consiste el programa y de ahí ya los vamos aceptando para que participen”, agregó Minakata.

Además, afirmó que el Gobierno no les otorga apoyos fiscales, ni algo similar, y que si se sumaron al proyecto fue para apoyar a la comunidad. “Cuando nosotros nos sumamos al proyecto es porque creímos que podíamos hacer algo bien. El compromiso que tiene hacia la comunidad es muy alto, nosotros tratamos de devolver a la comunidad parte de lo que la comunidad nos da”, sostuvo.

Por su parte, Quía Chávez, Subsecretaria de empleo y productividad laboral, destacó que la intención del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, es que Jóvenes Construyendo el Futuro no se quede como un programa más y trascienda a nivel constitucional, para que sea una herramienta en favor del bienestar de la juventud mexicana.

“El presidente busca “Que no sea un programa sino que sea una herramienta para garantizar un derecho, no es nada más darle una oportunamente a alguien sino garantizar derechos, como el derecho a la educación, que ya viene en la constitución, el derecho al trabajo, el derecho a una pensión digna, varias cosas que ahora ya están en la Constitución a partir de las reforma que ya ha hecho el Presidente”, dijo.

“Él quiere legar, dejarlo en la propia Constitución, va a mandar, como ustedes saben, un paquete de reformas entre los que está Jóvenes Construyendo el Futuro, como él ya mismo lo ha informado (…) para plasmar en la Constitución el derecho de los jóvenes al trabajo pero con un apoyo fundamental del Estado mexicano”, detalló.

