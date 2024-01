¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito y qué pasa si pagas el mínimo? Tips para usarla

¿Piensas contratar una tarjeta de crédito o ya la tienes? José Gerardo Aguilar y Maya, directivo de Banorte, explicó en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, cómo usarla adecuadamente y conceptos financieros como el pago mínimo, fecha de corte e intereses.

Ciudad de México, 29 de enero (SinEmbargo).– De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares, publicada por el Inegi, el 60.2 por ciento de las familias en México cuenta con algún adeudo contratado a través de una tarjeta de crédito, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y expertos en finanzas recomiendan usarla de manera correcta para evitar tener un mal historial crediticio.

Si piensas contratar una tarjeta de crédito o ya la tienes, José Gerardo Aguilar y Maya Verduzco, director general adjunto de Tarjetas Físicas y Digitales de Banorte, explicó en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B, cuál la mejor manera de usar una tarjeta de crédito y conceptos financieros como el pago mínimo, fecha de corte e intereses.

“Una tarjeta de crédito es un conducto que tiene dos funciones, como medio de pago y financiamiento de corto o mediano plazo, por eso al contratar una hay que fijarse en la línea de crédito y la tasa de interés”, detalló.

El especialista recordó que la tarjeta de crédito no es un ingreso adicional, sino un préstamo que se tiene que pagar. Además, si sólo se paga una parte del saldo al final del periodo, el monto que no se pague generará intereses que tendrían que pagarse al siguiente mes.

El director General Adjunto de Tarjetas Físicas y Digitales de Grupo Financiero Banorte enlistó algunas recomendaciones para el buen uso de la tarjeta de crédito:

–No usarla para gastos esenciales como pagar la despensa, pero si se usa se debe liquidar ese gasto al final del mes porque entonces los intereses se acumulan.

–Tener presente la fecha de pago para no tener que pagar intereses, multas y gastos de cobranza.

–Revisar el Costo Anual Total o CAT, que es una medida de referencia del costo del dinero financiado por un año de uso. Es decir, cuánto te cuesta pedir dinero y de cuánto será el cobro total incluyendo las comisiones y otros cobros.

–Usar el dinero sin intereses hasta por 50 días. Las tarjetas de crédito tienen una fecha de corte de alrededor de 30 días y el banco te da unos 20 días para efectuar el pago. “El mejor momento para usar la tarjeta es el día posterior a la fecha de corte porque podrás financiarte por hasta 50 días sin que haya cobros de intereses si al término del plazo pagas el total de la deuda”.

–Hacer los pagos en cuotas cuando no puedas cubrir la totalidad de lo que has usado. “Lo ideal es hacer pagos superiores al mínimo y dejar de usar la tarjeta en la medida de lo posible”.

–Aprovechar los beneficios que ofrece una tarjeta con los programas de puntos y recompensas.

CONCEPTOS FINANCIEROS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO

La Condusef recomienda a los usuarios de tarjetas de crédito saber los siguientes conceptos que se manejan en los estados de cuenta:

–Límite de crédito: Es la cantidad máxima que presta la institución al contratante y se determina por la capacidad de pago y los ingresos de éste.

–Fecha de corte: Es la fecha en la que la institución hace un corte para calcular tu deuda, definir el pago mínimo y el monto de los intereses.

–Pago mínimo: Cantidad mínima requerida que debes cubrir en la fecha límite de pago para que tu cuenta se mantenga al corriente. No es recomendable pagar solo este monto, pues la deuda tardará mucho en liquidarse.

–Intereses: Es el monto que pagas por el dinero que te presta la institución. Se carga cuando no se liquida la totalidad del saldo al día del corte.

–Saldo al corte: Es la cantidad que se debe a la fecha de corte, en este van incluidos los saldos del periodo anterior, los intereses, comisiones y los pagos realizados por el usuario.

–Pago para no generar intereses: Es la suma total de los saldos anteriores, intereses, comisiones y si existen parcialidades de compras a meses. Es recomendable cubrirlo para mantener en orden nuestras finanzas.

–CAT: Significa Costo Anual Total y para calcular esta cifra se utiliza la tasa de interés, la anualidad y la comisión del banco por el uso del crédito, por ello Condusef recomienda utilizar la tarjeta de crédito que tenga el CAT más bajo.

¿QUÉ SUCEDE SI SÓLO REALIZO EL PAGO MÍNIMO?

Utilizando la Calculadora de Pagos Mínimos de la Condusef se puede analizar cuánto se pagaría por una deuda de 15 mil pesos en tarjetas de crédito clásicas.

Por ejemplo, en un ejercicio realizado por el organismo en marzo de 2022 se mostró que entre las instituciones con la opción más alta y más baja, la diferencia fue de 69 mil 633.70 pesos. En el caso de la opción más alta, si siempre pagas el mínimo requerido, al final acabarías pagando casi seis veces más el monto prestado originalmente (15 mil pesos).

A continuación la tabla comparativa de la Condusef:

¿CUÁL ES LA MEJOR TARJETA DE CRÉDITO?

De acuerdo con el resultado de la supervisión en materia de transparencia financiera y calidad de la información que se da al usuario de las tarjetas de crédito, realizada por la Condusef durante 2022, en la primera etapa de revisión la calificación promedio se ubicó en 7.3 puntos, en escala de 0 a 10, siendo cero la calificación más baja y 10 la más alta.

En la siguiente tabla de la Condusef se puede observar que solo dos instituciones obtuvieron la calificación más alta desde la primera revisión (HSBC México y Banco Regional) y cuatro de las catorce instituciones evaluadas obtuvieron una calificación reprobatoria.

Derivado de los cambios que se ordenaron a las Instituciones, estas ajustaron la documentación a efecto de apegarse a la norma de orden público en materia de transparencia, lo que reflejó diversas calificaciones en una segunda etapa, siendo siete las instituciones que llegaron a obtener la máxima calificación en la segunda etapa, y dos continuaron con calificaciones reprobatorias (Banamex y Banca Mifel).

En este proceso, donde la Condusef evaluó a las 14 instituciones financieras que ofrecen este producto en el mercado, los principales incumplimientos que se detectaron fueron los siguientes:

–Contrato de Adhesión: Los bancos lo realizaron sin el consentimiento expreso del usuario y el concepto, monto y periodicidad de las comisiones que son cobradas a los usuarios no son congruentes con las inscritas en Banco de México.

–Carátula: No indica las leyendas sobre los riesgos aplicables al producto y no establece el concepto, monto y periodicidad de las comisiones.

–Estado de Cuenta: No indica el número total de mensualidades de las promociones a plazo, no señala el número de pago correspondiente de las promociones a plazo y no contiene la descripción de cada cargo y abono.

–Página de Internet: No proporciona información congruente contra el contrato, que es entregado al Usuario al momento de la contratación; en la liga “Consulta los Costos y las Comisiones de nuestros productos” no señala la fecha de cálculo del Costo Anual Total; no señala la denominación social de la Institución Financiera y no indica las leyendas sobre los riesgos que no son aplicables al producto.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos