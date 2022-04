2021, el año de mayor mortalidad en la historia de EU; influyó la COVID-19, dicen CDC

Por Mike Stobbe

NUEVA YORK, 12 de abril (AP) — 2021 fue el año con más muertes en la historia de Estados Unidos debido a la pandemia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) hace poco actualizaron su conteo provisional de muertes.

A inicios del año anterior, los expertos vaticinaban con optimismo que el 2021 no sería tan malo como el primer año de la pandemia, en parte por la disponibilidad de las vacunas contra la COVID-19.

“Nos equivocamos, desafortunadamente”, dijo Noreen Goldman, investigadora de la Universidad de Princeton.

