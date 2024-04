AMLO celebra que INE no cancelara sus conferencias; Claudio X. quería censurar, dice

Por unanimidad de votos en contra, los integrantes del Consejo General del INE argumentaron que el mecanismo de comunicación de las conferencias matutinas del Presidente López Obrador no puede implicar una determinación para negar totalmente su transmisión, ya que va en contra de diversos criterios jurisdiccionales que establece la Sala Superior del TEPJF.

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró esta mañana que el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazara la propuesta de la oposición de cancelar sus conferencias matutinas durante el resto del proceso electoral, y dijo que hubiera sido una “flagrante” violación constitucional. Además, calificó de “actos desesperados” a este tipo de estrategias opositoras, coordinadas, señaló, por el empresario Claudio X. González.

“No prohibieron las mañaneras ayer en el INE, no se prohibió. Iba a ser una violación flagrante a la Constitución, al artículo sexto y al séptimo de la Constitución. Sin ningún fundamento, es una vergüenza que soliciten la cancelación de una conferencia donde se está haciendo valer el derecho del pueblo a la información”, señaló en su conferencia “mañanera” desde Palacio Nacional.

“Es un acto de censura, es querer callarnos, silenciarnos, cuando la democracia es debate, diálogo. En las dictaduras no se puede hablar. En la democracia se tiene que garantizar manifestación de ideas, el sentir, del derecho de réplica, es la libertad en una palabra”, añadió el Presidente.

“Están muy desesperados”, dijo por otra parte, “no se qué les estará pasando, pero son actos desesperados, irracionales, están cometiendo muchos errores diario. Es Claudio X. González hijo el responsable, es el que maneja todo el bloque conservador. Hay un supremo del Poder Conservador, donde están pues traficantes de influencia, porque ni siquiera son empresarios, y políticos corruptos, ese es el consejo supremo del Poder Conservador”, explicó.

Además, calificó al magnate como “un gerente” a la cabeza de la oposición, “y luego tienen –un día voy a poner el organigrama–: es el consejo supremo, y los miembros de el grupo de asesores intelectuales orgánicos, periodistas famosos, dueños de medios de información, y todos ellos tienen un comité ejecutivo, y el gerente que los coordina, los armoniza, los dirige, es Claudio X. González. Por eso no les va bien”, diagnosticó López Obrador.

Pero el Presidente preguntó retóricamente por qué lo intentan censurar a él cuando sus estrategias no han funcionado en las encuestas para las elecciones presidenciales, donde la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, mantiene una amplia ventaja sobre Xóchitl Gálvez, la abanderada opositora, incluso después del primer debate. “No les va bien porque la política es un oficio, no cualquiera puede. Ya no hablemos de que sea la ciencia, el arte de gobernar, no, un oficio. Pero oficio al fin”, aseveró.

“Además no todo lo resuelven con dinero, acumulan y acumulan dinero, reciben hasta del extranjero, tienen todos los medios, echan a andar campañas de desprestigio, guerras sucias, todo esto del manejo de las redes sociales… Qué bueno que no se canceló la mañanera. Vamos a seguir hablando de todos estos temas y a informarle a la gente sobre cómo va el país en lo económico, en lo social, en lo que tiene que ver con la política exterior. Seguir informando”, concluyó.

Este jueves, el INE rechazó dos polémicas peticiones del bloque opositor PRI,PAN y PRD, así como de su candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, en el sentido de suspender las “mañaneras” del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante el resto de la actual campaña electoral, además de realizar un esfuerzo de comunicación especial en el que el propio órgano electoral aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido.

Por unanimidad de votos en contra, los integrantes del Consejo General del INE argumentaron que el mecanismo de comunicación de las conferencias matutinas del Presidente López Obrador no puede implicar una determinación para negar totalmente su transmisión, ya que va en contra de diversos criterios jurisdiccionales que establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

A pesar de las más de treinta medidas cautelares relacionadas con comentarios expresados por el mandatario, la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene que determinar su falla caso a caso, es decir a posteriori de las expresiones versadas en las mañaneras.