VIDEO: Chris Evans habla de rumores sobre posible romance con Shakira tras separación

Durante una entrevista con motivo del lanzamiento de la cinta Lightyear, Chris Evans fue cuestionado sobre Shakira y reveló lo que piensa de ella tras su polémica separación con Piqué.

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 12 de junio (ASMéxico).- La separación entre Gerard Piqué y Shakira se ha convertido en uno de los acontecimientos del año, y es que tras más de una semana, el tema sigue a la orden del día y la pareja está siendo la protagonista de todo el mundo. Una ruptura que también ha dado lugar a muchas especulaciones, tanto sobre él como sobre ella.

Sobre la artista colombiana se ha generado un gran debate sobre quienes serían los mejores candidatos para ser su nueva pareja en lugar del central del FC Barcelona, y dos han sido los grandes nombres que han salido a la palestra, el de Henry Cavill, conocido por su papel en The Witcher y en Superman, y el de Chris Evans, el Capitán América de Marvel.

El primero ha sido prácticamente descartado al tener novia, pero los ojos siguen puestos sobre Evans, quien empezó a seguir a Shakira a través de sus redes sociales prácticamente cuando se anunció su separación, y ella le devolvió el follow.

De momento se desconoce si de verdad Shakira siente algo por el famoso actor estadounidense, quien se encuentra en estos momentos promocionando su nueva película de Disney Pixar, Lightyear, donde presta su voz. Un momento en el que la prensa no ha dudado en preguntarle por el nombre de la cantante y por su posible romance.

Chris Evans ha comenzado señalando que desconocía totalmente el revuelo generado por su supuesto ‘combate’ en las redes sociales frente a Henry Cavill en la “conquista” de Shakira: “No estaba enterado, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”.

NO CONOCE PERSONALMENTE A SHAKIRA

Una pregunta a la que siguió otra mucho más directa: “¿Saldrías con ella?”. “¿Que si saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira?”, ha respondido el actor, quien ha añadido después cierto misterio: “Eso sería demasiado para decirlo ante las cámaras”.

No son las únicas palabras que ha dicho en referencia a Shakira, con quien de momento descarta salir en alguno de sus videoclips: “Nunca la he conocido, pero soy un gran fan. Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso”.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.