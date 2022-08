Fiscal investigará a Pedro Castillo por sexta vez; lo acusa de organización criminal

Por Franklin Briceño

LIMA, 12 de agosto (AP) — La Fiscalía peruana inició una nueva investigación preliminar contra el Presidente Pedro Castillo y su Ministro de Transportes por presuntamente integrar una organización criminal. Esta es la sexta indagación contra el mandatario, un caso inédito en la historia peruana.

La nueva pesquisa, que incluye al Ministro Geiner Alvarado -quien antes estuvo a cargo del Ministerio de Vivienda- es ejecutada por la Fiscal General Patricia Benavides.

El objeto de la investigación es el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, en la adjudicación de obras públicas en dos provincias, una de ellas llamada Chota y ubicada en los Andes, donde el mandatario vivía antes de asumir la presidencia.

Me acusan falsamente de haber traicionado a la patria. No se dan cuenta que en la práctica los que nos acusan, son los que traicionan a la patria. Nos acusan de tantas cosas, sin pruebas. No les ha gustado que trabajemos con el pueblo, el maestro, el campesino.(6/8)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 11, 2022