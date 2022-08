Hacienda reduce los subsidios para las gasolinas; ahora pagará el consumidor

La SCHP asumió el IEPS a gasolinas y diésel en su totalidad desde el tercer mes del año con el fin de mitigar el impacto en los precios de los energéticos que se elevaron como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los estímulos fiscales recién anunciados tendrán una vigencia que irá del 13 al 19 de agosto, de acuerdo con la publicación del DOF.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– Luego de cinco meses de ayuda a los automovilistas y motociclistas mexicanos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que a partir del próximo lunes 15 de agosto se reducirá el subsidio a la gasolina regular y a la gasolina Premium, esta última a la que por segunda semana consecutiva recorta el estímulo fiscal al pago del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS).

De acuerdo con lo publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la semana del 13 al 19 de agosto, los consumidores deberán pagar una fracción del IEPS. Mientras que con el estímulo fiscal aportado desde marzo por el Gobierno de México se cubría el 100 por ciento del impuesto a los combustibles, con la reducción anunciada hoy, ahora sólo se cubrirá un 94.12 por ciento, por lo que los consumidores tendrán que pagar 0.3220 centavos más por cada litro de gasolina regular.

En el caso de la gasolina Premium, pasó de un apoyo fiscal del 100 por ciento hasta el 4 de agosto, a sólo el 92.23 por ciento en la semana del 5 al 12 de agosto, y ahora a un 72.34 por ciento para la tercera semana del mes en curso. Con ello, el litro de gasolina “roja” subirá 1.2828 pesos.

Según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al 5 de agosto, los precios promedio de éstos dos combustibles fueron de 22.07 pesos para la gasolina regular y de 24.02 pesos para la “roja”. Con éstas cifras, el costo de las gasolinas quedaría en 22.392 pesos por litro y de 25.3028 pesos por litro, respectivamente.

Si tomamos los datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el automóvil más vendido en 2021 fue el Nissan Versa, que tiene una capacidad de tanque de hasta 41 litros, por lo que los automovilistas pagaría 918 pesos por llenar su tanque con gasolina regular, en lugar de los 904.87 pesos de la semana anterior.

Usando el mismo ejercicio, para el caso de la gasolina Premium, ahora el costo por llenar el tanque sería de mil 037 pesos con 40 centavos, mientras que una semana antes pagaba 985 pesos.

El único combustible que no tuvo ningún cambio en su estímulo fiscal fue el Diésel, el cual continúa en el 100 por ciento de cobertura en el IEPS, por lo que los usuarios continuarán sin pagar los 6.0353 pesos correspondientes a este impuesto.

El estímulo fiscal para las tres gasolinas fue desplegado por la Hacienda Pública desde el pasado 12 de marzo, y desde entonces se había mantenido al 100 por ciento. Ya el viernes 5 de agosto, la Secretaría a cargo de Rogelio Ramírez de la O, había anunciado el recorte de apoyo a la gasolina “Premium”. Esta vez, a exactamente cinco meses de la cobertura total, decidieron bajarla hasta menos del 75 por ciento.

Según el DOF, en cuanto a los estímulos complementarios, las gasolinas “verde” y “roja” se quedan en ceros, mientras el Diésel se mantendrá en 0.85 centavos. El apoyo complementario para todos los combustibles es menor que los aplicados hace una semana, cuando fueron de 0.68 centavos para la Magna y de 2.15 pesos para el diésel.

La decisión de acortar el apoyo a los consumidores sobre el impuesto para las gasolinas estaría sustentado en la caída de precios internacionales del petróleo, tal como explicó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, el pasado lunes 8 de agosto.

“Ya se puede ver cómo, afortunadamente, va una tendencia constante a la baja en el precio del petróleo”, dijo el titular de la Profeco al señalar que por tal motivo, se había reducido el estímulo para la gasolina Premium.

En junio, la Onexpo Nacional presentó una serie de estadísticas en las que se mostró que aunque hasta la mitad de 2022 el precio promedio de la gasolina magna era de 21.75 pesos por litro, sin el subsidio podría escalar hasta los 34.13 pesos.

En el caso de la gasolina premium, el precio promedio nacional, que se ubicaba en 23.80 pesos por litro, sin estímulos, su cotización ascendería a 35.44 pesos. Finalmente, el diésel tiene un costo actual de 23.44 pesos por litro, pero su precio se elevaría hasta los 35.57 pesos sin el estímulo al IEPS.