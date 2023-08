En la Leagues Cup, ¿quién es el verdadero ganador del negocio, la Liga MX o la MLS?

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- A unos días de conocer a los dos finalistas de la Leagues Cup, el torneo veraniego que enfrenta a los equipos de la Liga MX con los de la MLS, parece haber un claro ganador tanto en el ámbito deportivo, como en el económico: el futbol de los Estados Unidos.

La MLS ha sido la gran vencedora de la Leagues Cup, un torneo que despertó la expectativa no solo de la afición de México y Estados Unidos, sino de todo el mundo luego del anuncio oficial del fichaje de Lionel Messi, por el Inter de Miami. El saldo al final es de un claro dominio del vecino del norte en la competencia, al confirmar la creciente hegemonía del balompié norteamericano sobre el nacional, al colocar a seis de ocho equipos en los cuartos de final. A esta situación se suma el control total que tuvo la MLS sobre los derechos de transmisión, lo cual provocó que la gran mayoría de los partidos solo pudieran verse a través de la plataforma Apple TV, y la localía asegurada para todos los equipos de la MLS.

Pese a lo dicho en un principio por Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien afirmó que dicho torneo generaría beneficios económicos y deportivos para todos los equipos que participan, la realidad ha sido muy distinta. La Leagues Cup provocó un parón obligatorio de la liga local por casi un mes, lo que generó que algunos equipos estuvieran sin actividad de competencia por tres semanas, evidenció la falta de organización y planeación por parte de la organización —algunos clubes quedaron varados en aeropuertos, sumaron miles de kilómetros en traslados e inclusive tuvieron que adelantar sus fechas de juegos— y en otros casos, dio paso a lesiones de algunos futbolistas.

Para su edición de este año, la Leagues Cup contó con una bolsa de 40 millones de dólares en premios, los cuales que repartirá entre los 47 clubes participantes. El campeón del torneo ganará sólo 2 millones de dólares.

Todos los equipos tenían garantizada una cantidad mínima de 200 mil dólares, es decir, 100 mil dólares de pago por partido, dicha cantidad podría incrementar 50 mil dólares por victoria. Sin embargo, los premios de la Leagues Cup se encuentran lejos de alcanzar las cifras de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importantes del continente. Para esta edición, Conmebol otorgará una bolsa de 207 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 21 por ciento en comparación al año pasado.

En la fase de grupos cada club tendrá garantizados 400 mil dólares, esta cantidad se incrementa si un equipo gana un partido, pues recibirán 300 mil dólares por victoria. El campeón de la Copa Libertadores se llevará un premio económico de 18 millones de dólares.

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, contradijo a Mikel Arriola al afirmar que la Leagues Cup representa un riesgo económico para los equipos mexicanos y aseguró que disputar un partido en la Copa Libertadores genera más ganancias que jugar en Estados Unidos.

“Están confundiendo a la gente; primero, no es el negocio que dicen. A mí me conviene más que vuelva la Libertadores; primero, por la cuestión deportiva, y segundo: tendríamos qué jugar 10 partidos de Leagues Cup, por un partido de Libertadores. Entonces, no confundan a la gente, ahorita el negocio no es ese”, dijo Martínez en entrevista para el programa Futbol Picante de la cadena ESPN.