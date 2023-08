El América es eliminado de Leagues Cup por polémica tanda de penales contra Nashville

Walker Zimmerman adelantó a los locales a los 61 minutos, pero el chileno Diego Valdés niveló a los 77 y el colombiano Julián Quiñones concretó desde los once pasos a los 90 para adelantar a las Águilas.

En la última jugada del encuentro, Surridge recibió un centro por la izquierda y conectó de cabeza para superar al portero Luis Malagón y mandar el partido a la definición por penales.

América parecía llevarse el triunfo desde los once pasos con una desviada de Malagón sobre Jack Maher, pero el árbitro Selvin Brown mandó a repetir la ejecución porque el arquero americanista se adelantó.

Con un segundo intento, Maher concretó con un tiro por el mismo lugar donde había errado, luego Jonathan Dos Santos estrelló un tiro en el travesaño y Daniel Lovitz acertó en el último intento para darle el pasaje a los locales.

Nashville enfrentará a Minnesota en la siguiente ronda.

América, el último de los cuatro equipos más populares de México que seguía en competencia, buscaba conquistar su primer título con Jardine. Las Águilas no consiguen título alguno desde el Apertura 2018.

El entrenador dijo que la experiencia de Leagues Cup servirá para ese objetivo.

El equipo local tuvo las mejores llegadas en el arranque del encuentro, la primera con un tiro de Teal Bunbury y después con otro de Fafá Picault que fueron desviados con apuros por el portero Luis Malagón.

América tuvo su primera y única llegada peligrosa en la primera mitad hasta los 32 con un disparo del estadounidense Alejandro Zendejas que se fue por encima del arco.

En el segundo tiempo, Bunbury volvió a disparar dentro del área y superó a Malagón, pero Kevin Álvarez desvió la pelota para evitar la primera anotación del partido a los 49.

Nashville se adelantó a los 60 en una jugada de tiro de esquina en la que Zimmerman le ganó en el salto al zaguero uruguayo Sebastián Cáceres y remató potente de cabeza por el centro del arco de Malagón.

América empató en una jugada por la derecha, en la que Valdés recibió un centro y cabeceó para convertir pro el centro del arco.

