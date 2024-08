ENTREVISTA¬ El extractivismo colonialista de Hernán Cortés sigue vigente: Ilan Vit

En Cortés, nuestro primer Maquiavelo, Ilan Vit Suzan señala las similitudes que hubo entre Nicolás Maquiavelo y Hernán Cortés, que pese a que no se conocieron, tuvieron muchas similitudes, mismas que Maquiavelo plasmó de manera teórica y Cortés de forma práctica durante la colonización de los pueblos mesoamericanos, ya que “sus acciones parecen estar unidas por un misterioso lazo”.

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).- “El extractivismo colonialista de ese modelo de Hernán Cortés ha estado vigente hasta hace muy poco en nuestro país y en toda Latinoamérica”, consideró el escritor Ilan Vit Suzan, al hablar de su nuevo libro titulado Hernán Cortés, nuestro primer Maquiavelo.

En entrevista con SinEmbargo, recordó el momento histórico en que los colonizadores españoles llegaron a Mesoamérica, extrajeron las riquezas y se las llevaron a Europa, por lo que cuestionó “¿qué diferencia hay entre Cortés extrayendo toda la riqueza?” en comparación con las reformas que los gobernantes han impuesto o con las empresas extranjeras que llegan a hacer negocios a nuestro país,

“Qué diferencia hay entre eso y hacer una reforma energética o bancaria que permite a transnacionales extranjeras venir a instalarse en nuestro país y sólo exprimirlo sin darnos ventajas y tener hoy en día un sistema bancario que no nos da crédito a buen precio, que no nos ayuda a tener pequeñas y medianas empresas, que nada más están exprimiendo nuestros ahorros, nos dan tarjetas de crédito para que caigamos en la trampa”, dijo.

Por ello, exhortó, por una parte, a los ciudadanos a “estar bien informados de esto para defendernos”, mientras que a los gobernantes, señaló, hay que exigirles que dejen de implementar el modelo extractivista, porque, opinó, todos lo han copiado pese al paso de los años, y de paso que leean El Príncipe de Maquiavelo.

“Sí se lo podemos reclamar a todos los gobernantes que han seguido que copian el modelo, a todos, por eso la propuesta del título es de hecho de mis editores, es decir, todos los maquiavelos que han habido después en nuestro país, empezando por Cortés, ellos sí tienen que leer ya el Príncipe, a ellos sí les tenemos que exigir que dejen de copiar este modelo”, enfatizó.

Además, llamó a todos los mexicanos a reconocer que como pueblo colonizado tenemos un problema, el cual, dijo, nos ha traído consecuencias en la forma de elegir a nuestros gobernantes y en cómo estos nos gobiernan, por lo que, advirtió, el primer paso para avanzar y superar el problema es reconocerlo.

“Si imaginamos que quien llegó al consultorio del especialista fuera la nación mexicana, el pueblo de México, y empezamos a revisar su pasado, el experto lo primero que diría es ‘oiga, tengo la impresión de que en la conquista hay algo sumamente traumático que no hemos podido trascender, hay algo que pasó ahí, hay algo de la forma en la que se llevaron a cabo estas cosas que nos tiene hoy en día en este círculo vicioso, en estas comportamientos obsesivos, en estas volvernos a tropezar no sé cuántas veces con la misma piedra’ y yo diría que tiene niveles sumamente profundos, hay algo, por ejemplo, el gobernante no se identifica con su pueblo”, dijo.

“Tenemos un problema en nuestra forma de ser gobernados, en elegir a nuestros gobernantes, en aceptar el modelo de gobernanza y en ese sentido el libro está sumamente comprometido y tiene una enorme esperanza, sí en esta transformación en la que por primera vez en la historia de nuestro país parecería que hemos llegado a por lo menos en discurso, y pronto tendremos que imponer que sí sea en acciones y en acciones concretas, si los primeros sean los pobres”, añadió.

“Esta idea también de superioridad racial, de menosprecio a nuestros recursos, a nuestra gente, a nuestras tradiciones, es una obsesión profundamente nefasta y equivocada que justo tenemos que trascender y viene de ahí, viene de esta forma en la que fuimos conquistados, en la que seguimos siendo conquistados y a menos que conscientemente hagamos un esfuerzo por revertirlo, lo vamos a seguir copiando como modelo”, adelantó.

En Cortés, nuestro primer Maquiavelo, Ilan Vit Suzan señala las similitudes que hubo entre Nicolás Maquiavelo y Hernán Cortés, que pese a que no se conocieron, tuvieron muchas similitudes, mismas que Maquiavelo plasmó de manera teórica y Cortés de forma práctica durante la colonización de los pueblos mesoamericanos, ya que “sus acciones parecen estar unidas por un misterioso lazo”.

“En esta obra, Ilan Vit Suzan nos da una nueva perspectiva para comprender a ambos personajes y nos ofrece un modo revolucionario de aproximarse a la Europa del siglo XVI, y a aquella América, un campo de batalla y laboratorio de ideas”, señala la reseña de la obra recién publicada.

Ilan Vit Suzan es arquitecto de profesión formado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con un doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Durante su trayectoria se ha dedicado a la fenomenología, a la neurobiología y a la semiótica, así como a “entender cómo esta herencia material se relaciona con el legado intangible, con el que está íntimamente ligado”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.