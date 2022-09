Rey Carlos III promete seguir el ejemplo de “abnegación desinteresada” de Isabel II

Por Mike Corder

Londres, 12 de septiembre (AP) — El rey Carlos III prometió el lunes seguir el ejemplo de “abnegación desinteresada” de su fallecida madre, en un discurso ante parlamentarios de las dos cámaras en Londres antes de viajar a Edimburgo para acompañar el ataúd de la reina en una capilla ardiente en la capital escocesa.

El príncipe Enrique, nieto de la reina Isabel II, había elogiado antes a la monarca como una “brújula guía” y ensalzó su “inquebrantable gracia y dignidad”.

El Gobierno, por su parte, anunció que el país guardaría un minuto de silencio el domingo, la tarde antes del funeral de la reina. El “momento de reflexión” se celebraría a las 20:00 (19:00 GMT). Se animó a la gente a cumplir el minuto de silencio en casa o en actos comunitarios.

Cientos de legisladores llenaron la Gran Sala de Westminster, un recinto de mil años de historia, en el Parlamento para un elaborado acto en el que el Parlamento ofreció sus condolencias al rey y el monarca respondió.

“I am deeply grateful for the Addresses of Condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late Sovereign, my beloved mother The Queen, meant to us all.”

The King’s reply to the addresses of condolence at Westminster Hall:

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 12, 2022