Carlos III es proclamado oficialmente como rey de Inglaterra en acto protocolario

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS).- Carlos III ha sido proclamado formalmente este sábado como nuevo rey de Inglaterra tras una ceremonia celebrada en el palacio de St. James y que ha supuesto la primera vez en la historia en la que la sesión del Consejo de Acceso ha sido televisada.

El hasta ahora príncipe de Gales ascendió automáticamente al trono el jueves tras el fallecimiento de su madre, Isabel II, a los 96 años, por lo que el acto de proclamación ha sido puramente ceremonial. El organismo cuenta en la actualidad como más de 700 integrantes, si bien sólo han sido convocados alrededor de 200.

El acto ha tenido lugar un día después de que Carlos III renovara en su primer discurso a la nación el compromiso de por vida que su madre asumió al ascender al trono y recalcó que cumplirá con sus tareas “durante el tiempo que Dios me mantenga con vida”, al tiempo que ensalzó la figura histórica de Isabel II.

His Majesty The King will be proclaimed at the Accession Council at 10:00 today at St James's Palace.

Watch live:

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022