Reino Unido modifica su himno oficial para rendir tributo al nuevo rey Carlos III

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) – Reino Unido asumió desde el jueves un nuevo himno oficial que rinde tributo al “rey” en lugar de a la “reina”, en un simbólico cambio que da cuenta del ascenso al trono de Carlos III en sustitución de la fallecida Isabel II.

El God save the Queen (Dios salve a la reina) que han coreado los británicos durante siete décadas es ahora God save the King (Dios salve al rey), un término que se escuchó por primera vez el jueves de boca de la Primera Ministra, Liz Truss.

This afternoon, The King held an Audience at Buckingham Palace with the Prime Minister, the Rt. Hon. Liz Truss MP. pic.twitter.com/G3h0ALT6It

La nueva letra, que implica también adaptar pronombres, también sonó en los alrededores del Palacio de Buckingham, donde se agolpan miles de personas que

quieren rendir su particular homenaje a Isabel II y dar la bienvenida al nuevo monarca.

El estreno oficial del nuevo himno fue en la misa convocada este viernes por la tarde en la catedral de San Pablo, en Londres, y a la que acudieron miembros del Gobierno, pero ninguno de la familia real.

God Save The King:

For the first time in over 70 years, God Save The King is sung publicly.

We are in a new era.

God Save The Queen will likely never be heard again in any of our lifetimes. pic.twitter.com/eHQRk5BQ4U

— Royal Central (@RoyalCentral) September 9, 2022