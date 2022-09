Escocia, Gales e Irlanda del Norte proclaman formalmente a Carlos III como rey

Carlos III vijará el lunes a Escocia, el martes a Irlanda del Norte y el viernes a Gales acompañado de Liz Truss. La proclamación ha sido interrumpida por abucheos en Edimburgo y en Irlanda del Norte.

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS).- Las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte fueron escenario este domingo de la proclamación formal de Carlos III como rey de todo Reino Unido, después del acto inicial que tuvo lugar el sábado en Londres en presencia de las autoridades del país.

La lectura protocolaria de la proclamación en Edimburgo, Cardiff y Belfast concluyó con el God save the king. También se dispararon 21 salvas de cañón en homenaje al nuevo monarca, que heredó el trono el jueves a la muerte de su madre, Isabel II.

En el caso de Edimburgo, el momento de la lectura de la proclamación se vio interrumpido por algunos abucheos en la plaza del Parlamento de Edimburgo inmediatamente después de la frase “Dios salve al rey”. De inmediato comenzaron a sonar el himno de Reino Unido que corearon muchos de los asistentes al acto, incluida la Ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. Al finalizar el himno se repitieron los abucheos y los llamamientos en defensa de una república.

Antes del discurso, una manifestante antimonárquica fue expulsada de la plaza por las fuerzas de seguridad tras desplegar una pancarta con la frase “Que le jodan al imperialismo. Abolición de la monarquía”. Un portavoz policial confirmó posteriormente la detención de una mujer de 22 años “por perturbar la paz”.

Ceremonies have today been held in Edinburgh, Cardiff and Belfast to officially proclaim King Charles III as the new Monarch. pic.twitter.com/0ltOsJNtfF — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022

En Irlanda del Norte la proclamación oficial fue en el Castillo de Hillsborough, residencia oficial del monarca en el territorio norirlandés y también sede oficial de la Secretaría de Irlanda del Norte del Gobierno británico.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes políticos norirlandeses con la excepción del Sinn Féin, que anunció de que no enviaría a ningún diputado porque la ceremonia “es para quienes tienen su fidelidad política en la Corona británica”. “El Sinn Féin no participará en estos eventos”, sentenció.

Sin embargo, la presidenta del partido, Mary Lou McDonald, reconoció que Isabel II “trabajó por la paz entre nuestras islas y por la reconciliación de toda nuestra gente”.

En Gales la proclamación fue en el patio de armas del Castillo de Cardiff, donde el Heraldo de Armas Extraordinario, Thomas Lloyds, acompañado por el Ministro principal de Gales, Mark Drakeford, leyó el texto oficial sin mayores contratiempos.

At Buckingham Palace, The King today held an Audience with the Commonwealth Secretary-General and later, accompanied by The Queen Consort, held a reception with High Commissioners from the Realms of the Commonwealth. pic.twitter.com/4l5XOpA6Ah — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022

Tras la lectura en inglés se ha procedido a la lectura de la proclamación en galés y se han lanzado 21 salvas de artillería. Después han cantado el “Dios salve al rey” y el himno galés, Hen Wlad Fy Nhadau.

PROTOCOLO PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS

El protocolo para los próximos días establece visitas de Carlos III a todos los territorios británicos. El lunes viajará a Edimburgo, ciudad donde reposarán desde este domingo los restos de su difunta madre, fallecida en la residencia oficial de Balmoral (Escocia).

El nuevo rey viajará el martes a la capital de Irlanda del Norte, mientras que el viernes se desplazará a la de Gales. Este domingo el 10 de Downing Street confirmó que la Primera Ministra, Liz Truss, acompañará a Carlos III en estos desplazamientos.

El funeral de Estado de Isabel II no está previsto hasta el lunes siguiente, el día 19, y tendrá lugar en la abadía de Westminster, en Londres.

Her Majesty The Queen’s coffin has arrived at the Palace of Holyroodhouse, where it will rest in the Throne Room until tomorrow afternoon. pic.twitter.com/5jMZmeNsdt — The Royal Family (@RoyalFamily) September 11, 2022

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press