Ataúd de la reina Isabel II recorre Escocia; parte del Castillo de Balmoral a Londres

Por Mike Corder

Londres, 11 de septiembre (AP) — El ataúd de la reina Isabel II recorría el domingo el campo escocés en un último viaje desde su amada residencia de verano en el Castillo de Balmoral y hacia Londres. Dolientes silenciosos se alinearon al paso del auto fúnebre y algunos arrojaron flores en memoria de la monarca, que murió luego de 70 años en el trono.

El auto pasó junto a ramos de flores y otros homenajes en un cortejo fúnebre de siete autos desde Balmoral, donde falleció la reina el jueves, para su viaje de seis horas hasta el palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. El ataúd estaba cubierto por el estandarte real de Escocia y encima se colocó una corona de flores de la finca, incluidas las de guisantes dulces, una de las favoritas de la reina.

“Un triste y doloroso momento mientras su majestad, la reina, sale de su amado Balmoral por última vez”, tuiteó la Primera Ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. “Hoy, mientras emprende su viaje a Edimburgo, Escocia, rendirá homenaje a una mujer extraordinaria”.

Her Majesty The Queen’s journey to Edinburgh begins this morning with an official cortege from Balmoral Castle in Aberdeenshire to the Palace of Holyroodhouse.

There will be designated viewing locations along the route.

Read more about today’s events ➡ https://t.co/ULRaYxqbJz pic.twitter.com/0jcRrvydAY

— Scottish Government (@scotgov) September 11, 2022