VIDEO: El doble toque llega a Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2; así trabaja

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS).- Apple ha presentado sus nuevos relojes inteligentes, la serie Apple Watch 9 y el todoterreno Apple Ultra 2, que integran el procesador S9 que habilita nuevas funciones como el doble toque para controlar el dispositivo sin tocarlo.

La serie Apple 9 introduce un nuevo gesto para el control del reloj: el doble toque, que no requiere que el usuario toque realmente el dispositivo, sino sólo que lo simule con el dedo índice y el anular de de la mano donde lleva colocado el reloj, como si hiciera pinzas.

Esto es posible por el nuevo procesador S9 que integra, que cuenta con sensores como un acelerómetros y un giroscópio que detectan el movimiento de los dedos de la mano, como ha explicado la compañía este martes en su evento de presentación de producto.

El procesador S9 también cuenta con motores neurales que aprenden de la experiencia del usuario y que hacen más preciso el dictado cuando se interactúa con Siri. Es, según Apple, su procesador para Apple Watch más potente, y está compuesto por cinco mil 600 millones de transistores y su GPU es un 30 por ciento más potente que el modelo anterior.

El nuevo reloj tiene una pantalla Retina más brillante, que alcanza un pico máximo de brillo de dos mil nits, aunque se adapta a las condiciones de poca luz, como un cine, rebajando el brillo a un nit.

La compañía también ha anunciado la integración de Siri con los datos de salud, algo que llegará primero en inglés y mandarín, con intención de ampliarlo a más idiomas más adelante. También mejora la interacción con objetos próximos e introduce la integración con homePod, gracias a WatchOS 10.

Introducing iPhone 15 Pro, iPhone 15, Apple Watch Series 9, and Apple Watch Ultra 2. All that and more news from the #AppleEvent.

— Apple (@Apple) September 12, 2023