Claudia nombra a Adán y a Monreal coordinadores Político y Territorial, en cada caso

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- La virtual candidata presidencial por Morena y sus partidos aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, ha designado puestos al Senador Ricardo Monreal Ávila y al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández dentro de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, la cual encabeza.

A través de sus redes sociales, la exjefa de Gobierno dio a conocer que el Senador morenista ocupará el cargo de Coordinador de Organización y Enlace Territorial; mientras que Adán Augusto López será el Coordinador Político.

Hoy por la mañana, Ricardo Monreal rechazó que fuera a contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues acusó que la candidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, ya “decidió” que no ocupará ese puesto.

Para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación; he decidido nombrar a mis compañeros @adan_augusto como Coordinador Político y @RicardoMonrealA como Coordinador de Organización y Enlace Territorial. #SomosEquipo y #HayProyecto pic.twitter.com/E1I0pugSzB

En entrevista con los comunicadores Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para la señal de radio de El Heraldo, el morenista señaló que Sheinbaum ya tomó una decisión sobre quién contenderá por ese puesto el próximo año y no es él.

“Creo que la doctora Claudia [Sheinbuam] ya ha tomado su decisión, y no creo que yo ocupe ese lugar”, afirmó.

Asimismo, dijo entender los tiempos políticos, por lo que si no participa de forma activa en el siguiente proceso electoral, lo entendería, pues hay un relevo de Morena con la candidatura de Sheinbaum, y no quiere resolver los problemas de la misma forma que el pasado.

“Si no hay forma de participar en ninguna parte no habrá problema. Entiendo muy bien los momentos políticos y entiendo muy bien este relevo que se está presentando. […] Es que está muy claro todo, la toma de la decisión ya (está) hecha, por ninguna vía. No quiero generar alguna actitud inconveniente o de disputa que se resuelva de la misma forma en que se resolvió el proceso pasado”, explicó.