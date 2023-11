BlizzCon 2023, el regreso de uno de los eventos más importantes de videojuegos

El evento regresó a su sede tradicional dentro del Centro de Convenciones de Anaheim y tuvo varias revelaciones como Diablo IV, Vessel of Hatred, la próxima gran expansión para uno de los mejores juegos de este 2023.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- Después de 4 años de ausencia, siendo 2019 la última vez que vimos a la BlizzCon de manera presencial, una edición 2020 cancelada por la pandemia, una edición virtual en 2021 como remplazo y solución temporal a la pandemia y una versión 2022 completamente ausente de manera virtual o presencial, por fin regresó uno de los eventos más importantes de la industria, por primera vez bajo el manto de Xbox y apenas unos días después de concretarse la compra de Activision Blizzard King por parte de Microsoft.

El evento regresó a su sede tradicional dentro del Centro de Convenciones de Anaheim los días 3 y 4 de noviembre, donde también tuvo lugar la ya tradicional conferencia antes de iniciar formalmente las actividades, en la que pudimos escuchar a Mike Ybarra, el presidente de Blizzard Entertainment quien agradeció la presencia de los asistentes recalcando la importancia del evento que representa más que sólo anuncios y en realidad es una celebración para todos los jugadores y seguidores de la compañía. Además de esto, los desarrolladores de cada título de la compañía presentaron las novedades que llegarán para juegos como World of Warcraft, Diablo IV, Overwatch 2, Warcraft: Rumble y más. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue cuando Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming salió al escenario para dar unas palabras referentes a lo que la compañía y Xbox tienen preparados para el futuro, algo que sin duda causa muchas expectativas, pero pasarán algunos meses para que podamos ver algo en concreto.

Por el lado de World of Warcraft, el equipo anunció un nuevo capítulo dentro de la saga que marcará el futuro de la franquicia y que conoceremos como The Worldsoul Saga la cual comenzará con The Car Within, la primera gran expansión que llegará el próximo año, sin embargo, los anuncios no pararon y es que también se revelaron los nombres de las dos próximas expansiones que conoceremos como World of Warcraft: Midnight y World of Warcraft: The Last Titan.

Además de esto se recalcó el lanzamiento de Warcraft Rumble, el primer juego de Warcraft diseñado desde cero para dispositivos móviles, ya está disponible en iOS y Android que cuenta con más de 70 misiones exclusivas, así como desafíos semanales y mensuales en forma de calabozos con varias partes, PvP y mucho más.

Por si fuera poco por el lado de Warcraft, World of Warcraft Classic la versión clásica del juego anunció que, como era de esperarse, su próxima expansión en versión clásica será Cataclysm, la tercera expansión del juego que se lanzó originalmente en 2010, eso no fue todo, ya que por primera vez se anunció un contenido único de esta versión clásica que conoceremos como Season of Discovery, donde los jugadores comenzarán una nueva aventura que cambiará la dinámica, clases y habilidades para experimentar un poco de todo.

También se reveló el lanzamiento de un nuevo héroe para Overwatch 2, Maura que tendrá el rol de tanque y que llegará en la temporada 8 del juego, además de revelar un nuevo modo de juego que conoceremos como Clash, así como el regreso de una nueva versión de un mapa clásico de Overwatch 1, Hanaoka.

Por último, pero no por eso menos importante, se reveló Diablo IV, Vessel of Hatred, la próxima gran expansión para uno de los mejores juegos de este 2023 y que llegará a finales del próximo año y sin darse muchos detalles, sabemos que continuará la historia de los hechos que vimos en Diablo IV, pero la gran sorpresa es que esta expansión llegará con una nueva clase nunca antes vista dentro del universo de Diablo.

BlizzCon 2023 estuvo llena de anuncios, sobre todo del lado de Warcraft que plantea un futuro interesante para la franquicia, de la mano de Chris Metzen -quien se había retirado de la compañía en 2016- que regresó al mando de World of Warcraft y eso nos tiene bastante emocionados por todo lo que viene. Sin duda, una gran manera de regresar a los eventos presenciales y aún falta mucho por ver entre la combinación de esfuerzos de Xbox y Activision Blizzard King.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez