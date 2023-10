BITS |Alan Wake 2, una terrorífica experiencia que roza la perfección

Alan Wake 2 es una secuela directa a los acontecimientos de la primera entrega; por el lado gráfico, estamos frente a uno de los juegos que mejor lucen de la generación, por el lado del gameplay tenemos nueva adiciones que suman a la experiencia general del juego, así tenemos una experiencia mucho más de terror e investigación.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Han pasado más de 13 años desde la primera vez que conocimos la saga de Alan Wake y tras muchos tropiezos en su desarrollo, podemos decir que estamos frente a uno de los mejores juegos del año y una de las mejores experiencias de terror de los últimos tiempos en un gran homenaje a lo que la entrega original logró por primera vez, Alan Wake 2 es mucho más de lo que tantas veces pensamos que podría ser y tanto tiempo esperamos que fuera.

Alan Wake 2 es una secuela directa a los acontecimientos de la primera entrega y se desarrolla en el pueblo de Bright Falls, podemos decir que se desarrolla en dos partes, la primera nos cuenta la historia de Saga Anderson y su compañero Casey, quienes son detectives del FBI y se encuentran investigando una serie de asesinatos que parecen estar relacionados con una secta y cuya relación es desconocida, pero muchas de las víctimas tienen cosas en común. Por otro lado, no podía faltar el protagonista de la primera entrega, Alan Wake, quien tras los acontecimientos de la primera parte se encuentra atrapado en un lugar que conocemos como el lugar oscuro, una especie de ubicación sobrenatural o dimensión paralela que está representada por la ciudad de Nueva York de una manera no tan atractiva. Teniendo como objetivo, no sólo investigar los acontecimientos que están sucediendo en Bright Falls, sino también la misión de escapar del lugar oscuro.

Sin entrar en detalles de la historia y la poca descripción que podemos comentar, la evolución narrativa que tiene esta secuela comparado con su antecesor es de admirase, no sólo por la manera en que vamos conociendo cada detalle de las dos historias que tenemos disponibles y que en algún punto se entrelazan, si no también por los acontecimientos que van sucedido y el relato per se que nos mantiene al borde del asiento en cada momento creando una de las historias de terror y thriller mejor contadas de los últimos años.

Por el lado del gameplay tenemos elementos que regresan de la entrega original, también nueva adiciones que suman a la experiencia general del juego, tenemos una experiencia mucho más de terror e investigación que nos lleva a recorrer muchos lugares para explorarlos por completo, descubrir pistas y relacionarlas entre sí en un especie de oficina mental que tenemos disponible con Saga Anderson donde veremos nuestros casos, las pruebas que tenemos, el cómo se relacionan y los objetivos que tenemos que seguir, dándole un toque mucho más profundo al nivel de investigación, en ciertos momentos recuerda a una gran entrega como lo fue Heavy Rain y el uso de diferentes personajes que manejaban diferentes entornos para buscar pistas y lograr deducir el siguiente paso.

En la parte del combate se mantiene la mecánica de disipar la luz de nuestros enemigos recurriendo al uso constante de nuestra linterna para luego disparar, sin embargo, la mayoría de los enemigos mantiene un movimiento constante mientras se van acercando a nosotros, por lo cual no será sencillo y en ciertos puntos será algo estresante, pero todo esto ayuda a crear esa atmósfera magnífica de terror y es una de las mejores sensaciones del juego.

Por el lado gráfico, estamos frente a uno de los juegos que mejor lucen de la generación y al menos, la experiencia de jugarlo en un PlayStation 5, tanto en el modo de calidad como en el modo rendimiento es una gran experiencia, lamentablemente no hacen uso de ninguna de las funciones del control DualSense de la consola, sin embargo, el diseño de espacios, la atmósfera de cada lugar que exploramos y la constante sensación de terror y suspenso se mantiene en cada rincón del juego.

Alan Wake 2 es una experiencia redonda en todos los aspectos posibles, desde como luce, el cómo se juega y la historia que nos cuenta, sin duda es uno de los juegos que más se han esperado a lo largo de los años y no decepcionará a ningún fanático, además de que es un fuerte contendiente a juego del año.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez