Un conductor de Fox News va a Defensa. Elon Musk, al nuevo Departamento de Eficiencia

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump ha continuado con la designación de cargos en su Gabinete. Los más recientes involucran al multimillonario Elon Musk, dueño de X, Tesla, Space X y Starlink; así como Pete Hegseth un veterano del país y conductor del canal Fox News, que encabezaría Secretario de la Defensa.

El republicano decidió el martes reforzar su equipo de seguridad nacional al anunciar que nominará al presentador de Fox News y veterano del ejército Pete Hegseth para que sea el titular del Pentágono, sede del Departamento de Defensa.

Trump está desplegando un flujo constante de nombramientos y nominaciones para su próxima administración, trabajando hasta ahora a un ritmo más rápido y sin tanto dramatismo como su primera transición después de su victoria en 2016. Su selección de Hegseth, que carece de experiencia militar de alto nivel o en Seguridad Nacional, seguramente generará preguntas sobre sus calificaciones para dirigir el Departamento.

Hegseth, de 44 años, es copresentador de “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel y ha sido colaborador de la cadena desde 2014, donde desarrolló una amistad con Trump, quien hizo apariciones regulares en el programa.

Si es confirmado por el Senado, heredaría el máximo cargo durante una serie de crisis globales, que van desde la guerra de Rusia en Ucrania y los continuos ataques en Medio Oriente por parte de representantes iraníes hasta el impulso por un cese del fuego entre Israel, Hamás y Hezbolá y las crecientes preocupaciones sobre la creciente alianza entre Rusia y Corea del Norte.

Hegseth también es el autor de “La guerra contra los guerreros: detrás de la traición de los hombres que nos mantienen libres”, publicado a principios de este año, y ha hablado abiertamente sobre la erradicación de lo que él ha llamado “conciencia” en el ejército.

Hegseth fue capitán de infantería de la Guardia Nacional del Ejército y sirvió en el extranjero, en Afganistán, Irak y la bahía de Guantánamo, en Cuba. Anteriormente, fue director de Concerned Veterans for America, un grupo respaldado por los multimillonarios conservadores Charles y David Koch, y se postuló sin éxito para el Senado por Minnesota en 2012.

Además, el exmandatario anunció que Elon Musk y Vivek Ramaswamy dirigirán el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

A través de un boletín Trump destacó que ambas personas se encargarán de “desmantelar la burocracia gubernamental”. “Esto provocará una conmoción en el sistema y en todos los involucrados en el despilfarro gubernamental, que son muchos”, agregó.

Entre las funciones de ambos, eliminarán las regulaciones “excesivas”, recortarán gastos “innecesarios” del Gobierno y reestructurarán las agencias federales. “Será el ‘Proyecto Manhattan’ de nuestros tiempos”, resaltó.

“Para impulsar este tipo de cambio drástico, el Departamento de Eficiencia Gubernamental brindará asesoramiento y orientación desde fuera del Gobierno, y se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión y Presupuesto para llevar a cabo reformas estructurales a gran escala y crear un enfoque emprendedor para el Gobierno como nunca se ha visto antes”, explicó.

Donald Trump enfatizó que el trabajo de Musk y Ramaswamy buscará la eliminación del “enorme desperdicio y fraude” con los 6.5 billones de dólares de gasto gubernamental anual. Afirmó que ambos trabajaran para “liberar nuestra economía y hacer el Gobierno de Estados Unidos responsable ante “nosotros el pueblo”.

President Donald J. Trump announces the Department of Government Efficiency (DOGE) — headed by @elonmusk and @VivekGRamaswamy pic.twitter.com/Ya2o45qlV8

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 13, 2024