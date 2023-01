Grupos exigen cancelar concierto de banda griega que promueve racismo y xenofobia

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– La Coordinadora Antifascista Guadalajara ha prendido alertas por el concierto que dará la banda neonazi griega Der Stürmer en la capital jalisciense y junto a otras organizaciones ha pedido que se cancele esta presentación en la que se difundirá una “retórica racista, xenófoba y ultranacionalista”.

Formada en 1998, la banda Der Stürmer toma su nombre de un diario nazi con el objetivo de de difundir propaganda neonazi. Su concierto previsto para este viernes se da a menos de tres meses de que en la Ciudad de México se realizará El imperio contraataca, un concierto clandestino en el que se presentaron cinco bandas — dos españolas y tres mexicanas —que agruparon a cientos de neonazis, como publicó el diario El País.

“Este evento convoca a la gente que cree que existen personas inferiores a otras por tener un color de piel no blanca, por tener una orientación sexual no binaria o por haber tenido un origen étnico para ellos ‘indeseable’ […] Es un concierto en el que los asistentes no solamente disfrutarán de una retórica aparentemente inofensiva al estar limitar a un escenario artístico, sino que es un evento con mensajes llenos de odio, en un foro mantenido en aparente secreto”, denunció en un pronunciamiento la Coordinadora Antifascista Guadalajara junto a otras organizaciones.