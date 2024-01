Julio César Chávez Jr. obtiene libertad bajo fianza, pero deberá ir a rehabilitación

Hace unos días el boxeador mexicano fue arrestado por posesión ilegal de armas de fuego en su casa de Los Ángeles.

Por Ricardo López Juárez

Los Ángeles, 13 de enero (LaOpinión).- Un Juez de Los Ángeles ordenó el jueves libertad bajo fianza para el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quien deberá ingresar de inmediato a un programa de rehabilitación.

Chávez Jr. fue arrestado el 7 de enero en su casa del barrio angelino de Sherman Oaks por posesión ilegal de armas de fuego. El hombre de 37 años encara tres cargos relacionados con la posesión de un rifle con cañón de 8.5 pulgadas, y otro de 17.5 pulgadas, ambos no registrados o “fantasmas”.

Luego que Chávez Jr. se declaró no culpable, el Juez ordenó el pago de una fianza de 50 mil dólares condicionada a que el nativo de Culiacán, Sinaloa, ingrese “directamente” a un programa, del cual no se conocen detalles. El Juez fue enfático en el ingreso inmediato de Chávez Jr., quien iba a ser liberado por la tarde o noche del jueves.

CHÁVEZ JR. NO SE DEJÓ VER Y DEBE REGRESAR A CORTE EL 15 DE FEBRERO

El Juez Kellogg fijó la siguiente audiencia de Julio César Chávez Jr. para el 15 de febrero y mostró conocimiento acerca del acusado como figura pública. Incluso, dijo que recordaba bien al padre del detenido, el legendario campeón Julio César Chávez. Kellogg, por su parte, fue jugador de futbol americano profesional con los Broncos de Denver.

Lo mejor que le puede pasar rehabilitarse y ser absuelto. Lo mejor con cariño para ti y tu hijo @Jcchavez115 https://t.co/iutVCJ2flo — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) January 12, 2024

Chávez Jr. prácticamente no se dejó ver en la Corte. Él se encontraba tras la puerta de los detenidos y sólo una vez se asomó brevemente. Ningún familiar suyo fue visto en el lugar.El excampeón mundial lucía muy perturbado las semanas recientes en múltiples videos que publicó en sus redes sociales.

Los abogados de Chávez Jr. dijeron estar satisfechos por el resultado de la audiencia y afirmaron que Julio está de buen ánimo para ingresar al programa ordenado por el Juez.

“Es un proceso que dura tiempo, muchas cosas pueden pasar”, dijo Guadalupe Valencia, una de las abogadas. “No es secreto, ustedes de la prensa saben que Julio ha batallado y el Juez comprende eso, y pues ha estudiado el caso”.

ABOGADO DE CHÁVEZ CARRASCO: EL FUTURO PUEDE SER BRILLANTE

Michael Goldstein, otro de los abogados de Chávez Jr., dijo que por el momento lo único importante es su bienestar. “Si él puede poner eso bajo control y se siente bien, el futuro es brillante”, consideró Goldstein, quien aseguró que no hubo ninguna determinación acerca de la salud mental de Chávez Jr. “Su salud mental está bien, hay cosas que él tiene que poner en orden, pero no se ha encontrado absolutamente nada respecto a su salud mental; no ha habido servicios de salud mental, no ha habido intervenciones”.

Agregó Goldstein: “Él va a lidiar con los asuntos con los que quiera lidiar y va a retomar su vida en un lugar realmente positivo y esto es el principio de eso. Es un nuevo día”.

Cuando La Opinión le preguntó al abogado Valencia el nivel de optimismo que tiene respecto a los tres cargos impuestos sobre Chávez Jr., respondió: “No sabemos todavía, tenemos que estudiar el caso, apenas van a entregar la evidencia… Más adelante vamos a tener una respuesta”.

