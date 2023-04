VIDEO: Ariana Grande se sincera en TikTok ante críticas sobre su condición física

Por Israel García

Saltillo, 13 de abril (Vanguardia).- Poco a poco Ariana Grande volvió a hacerse presente en redes sociales debido a que está inmersa en las grabaciones de la película musical Wicked, entre sus apariciones y regreso llamó la atención su imagen cuestionándola sobre su salud.

Grande compartió en un video de TikTok los problemas de salud que enfrentó hace unos años y cuál es su sentir y postura al estar recibiendo críticas y burlas hacia su cuerpo desde su infancia.

Con una voz muy poco alejada a la que normalmente maneja, aparentemente afectada pero firme Ariana le habló a sus fanáticos y a sus fieles haters.

LAS PREOCUPACIONES QUE GRANDE TIENE SOBRE SU CUERPO

Frente a su celular con una taza en la que aparentemente tomaría un té en una habitación sola, Ari abrió su corazón y enfrentó atrás de la pantalla las miles de críticas.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo”, comenzó a decir con voz nerviosa.