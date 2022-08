FOTOS: Belinda cambia a un look rosado; usuarios reaccionan a nuevo corte

Saltillo, 27 de agosto (Vanguardia).- El más reciente número de la revista Badhombre Skin publicó fotografías de Belinda luciendo un radical cambio de imagen en donde aparece con el cabello rosa y muy corto, lo que generó en redes una ola de opiniones, donde no pocos afirman que la ex de Christian Nodal “quiere ser” Cazzu, la actual novia del cantante.

La actriz de Bienvenidos a Edén aparece en la portada de Badhombre Skin, y en páginas interiores se le ve vistiendo prendas de cuero y encaje.

La publicación incluye una entrevista con la cantante en la que no habló de su vida sentimental ni mencionó la mediática relación que sostuvo con Christian Nodal, misma que terminó hace meses; en cambio, platicó de su música y sus álbumes.

“Ya sabemos que las fans de la araña ninguna tienen clase, se meten aquí y después salen llorando”. “¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de eso?”. “El estilo parecido a Cazzu”. “Sé auténtica, no copies estilos”. ¿Apenas cerrando ciclos?¿Dónde he visto ese estilo antes?“Nombree, Beli eso parece el.estilo de la araña. No pierdas el estilo niña”.

“Mientras todos la comparan con alguien más ella se re inventa. Bien, Beli”, fueron algunos de los comentarios.

Hubo sin embargo, quién elogió a la cantante llamándola “preciosa”, “icónica”, “diva” y algunos otros seguidores declararon que la aman.

