“No aguantamos más contaminación”: Comunidad de GRO reclama a CFE por termoeléctrica

Los visita el Procurador estatal del Medio Ambiente, Carlos Toledo, a quien dicen que desde años atrás han escuchado propuestas y planes “que se parecen demasiado a lo que vienen a proponer ahorita” y nunca se ha visto una mejora. Se hace un estudio de la calidad del aire, les informa el funcionario.

Petacalco, Guerrero, 13 de mayo (El Sur).– Integrantes del grupo civil Juntos por el Bienestar de Petacalco-Bajo Balsas advirtieron al titular de la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (Propaeg), Carlos Toledo Manzur, que los habitantes de esa localidad ya no pueden aguantar más la contaminación ambiental que produce la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles, propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al tiempo que le urgieron que en el plan de atención integral que está integrando el gobierno del estado, “incluyan las soluciones para reducir la contaminación”.

Ayer viernes, los integrantes de este grupo civil que encabeza la ex comisaria municipal de Petacalco, Karina Ambriz Urbano, se reunieron con Carlos Toledo en una casa particular en Petacalco, a donde llegó acompañado del delegado de Gobernación en la zona norte de la Costa Grande, Onécimo Llanes Moreno, para conocer los avances del Plan de Desarrollo Integral para esta comunidad afectada por la contaminación de la termoeléctrica.

Toledo Manzur encabeza la Comisión de Regulación y Seguimiento del mencionado plan del gobierno del estado como una manera de atender el problema ambiental que aqueja a los pobladores de Petacalco.

En la reunión aseguró a los presentes que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tiene un interés genuino en que se atienda a la población de ese lugar y que se resuelva “a fondo” la contaminación ambiental.

El funcionario estatal escuchó diversos planteamientos que coincidieron en la demanda principal: que se detenga la contaminación que genera la producción de energía eléctrica teniendo el combustóleo como principal materia prima, porque está provocando problemas muy serios de salud entre los habitantes, quienes, aunque no tienen la manera de demostrarlo, atribuyen las enfermedades pulmonares, crónicas, respiratorias, los casos de tumores, cáncer y paros cardiorespiratorios al hollín que respiran las 24 horas del día.

Uno de los asistentes, Sergio Moreno Sotelo, un hombre no mayor de 35 años le dijo a Carlos Toledo que desde años atrás han escuchado propuestas y planes, “que se parecen demasiado a lo que vienen a proponer ahorita”.

Dijo que anteriormente el sector pesquero de Petacalco era el que más figuraba en las protestas contra la CFE y la termoeléctrica, “y que utilizaba como estandarte la contaminación para los objetivos que siempre se plantearon, nunca se obtuvo a lo largo de los 20, 25 años que tiene planteándose este tema, nunca se ha logrado y nunca alguien del gobierno ha dicho que se haya implementado una mejora en la condición ambiental, nunca”.

“Sin embargo (la CFE) reconoció el daño porque recibieron dádivas todo el sector (pesquero) y el gobierno hicieron y deshicieron en el pueblo que ‘aquí está la ayuda que trajimos’ en el marco de la contaminación ambiental, entonces esas propuestas se parecen mucho, antes decían ‘apoyar a los micronegocios’ y trajeron proyectos que fueron pequeñas tiendas, granjas de cerdo, de gallinas, tiendas de ropa, pero nunca detonaron un movimiento o que crearan de verdad una permutación económica aquí en la localidad, nunca funcionó, sin embargo, si diste dádivas, aceptaste que estabas contaminando”.

Planteó que la termoeléctrica tiene un sistema que controla la emisión de polvo o partículas a la atmósfera, “simplemente por lógica, ¿por qué cualquier persona aquí presente puede barrer y recoger un montón de polvo, un montón de hollín que al momento de humedecerse forma silicatos que son agresivos para la vida humana, la flora y la fauna?, eso es un hecho que cualquiera puede verificar, no se necesitan estudios, ¿no es peligroso que tengamos ese polvo en todos lados?”.

Reprochó que hasta ahora nadie le ha informado a la población de esta comunidad qué compuesto químico contienen las partículas del hollín que respiran a diario, “nadie lo ha dicho, se ha exigido pero nadie ha establecido un vínculo, y eso es lo que quisiéramos que se hiciera, un vínculo informativo en donde de verdad, ahora sí a la gente le digan, ‘saben qué, esta ceniza tiene esto’ y lo digo porque siempre saltan las alarmas cuando la gente dice que le cayó de ese polvo a su comida”.

Dijo que ese polvo u hollín, al contacto con los ojos provoca ardor e inflamación de los párpados y que al respirarlo en espacios cerrados como en la recámara de una vivienda, causa sensación de asfixia y dificultad para respirar, “¿por qué tanto estudio (a la contaminación que produce la termoeléctrica) y todo sale bien?, y eso es nada más en materia de ceniza”.

Habló de que en el canal de llamada de la planta no existe alguna red de contención de sólidos para impedir que ingresen tortugas o cardúmenes de sardinas como el que entró en enero del 2022 y que según las autoridades, las toneladas de peces fallecieron por falta de oxígeno.

También se dolió que “en temporadas de viento se hace un levantamiento de polvo que se ve impulsado por la línea perimetral de CFE y brinca la barda y nos cae a todo el pueblo y eso es ceniza, no es hollín, es ceniza y nunca he escuchado que eso también se mencione”.

El joven aseveró que como grupo civil organizado, no buscan que la termoeléctrica cierre, “eso es una medida exagerada y absurda, hay que ser realistas, eso es absurdo que la termoeléctrica cierre, es cierto que brinda trabajo pero eso es temporal, los mantenimientos antes duraban un mes, dos meses y medianamente se podía percibir un microlevantamiento económico en la comunidad, ahora duran 15, 20 días”.

“Aquí hay inconformidad social y la hay porque hay contaminación y también la central no ha fungido como ese desarrollo social interinstitucional, entonces, ahora nosotros nos estamos manifestando como ciudadanos, proponiendo unas condiciones diferentes, donde ahora el gobierno tiene la facilidad de acercarse a la población como no ha sido antes, aprovechemos entonces, pero que también el gobierno demuestre que las cosas son diferentes ahora”, pidió.

Dijo que no se puede construir un plan integral de desarrollo si no se considera “cabalmente” a la población de Petacalco, “porque no he escuchado que se dirijan al sector turístico o a los micronegocios locales, o alguna implantación de alguna empresa que desarrolle la economía y que haya más trabajo y que no estén esperando solamente a la termoeléctrica, quisiera saber cómo se está haciendo ese plan si no se está considerando a la población”.

Por su parte, Karina Ambriz propuso que se le solicite a la CFE una manifestación de impacto ambiental operacional, “desde ese punto de vista considero que sería importante que ustedes le soliciten a la CFE esa manifestación de impacto ambiental dentro de sus operaciones para que así se puedan atender todas esas preguntas que se solicitan a través de nosotros, ¿qué grado de contaminación tiene el agua, el suelo, el aire?, y que de esa misma manifestación se generen las propuestas de mitigación para poder resarcir los daños”.

“Nosotros no estamos en contra de que la CFE siga operando, no, porque entendemos el desarrollo económico que ésta genera, sin embargo no debería mantenerse a costa de nuestra salud, no queremos que la quiten ni mucho menos que la paren, pero sí queremos que haya alternativas que vayan en conjunto con la tecnología ambiental que obviamente la CFE sí la puede pagar, ¿o acaso consideran que no pudiera la CFE solventar esos gastos?”.

La ambientalista señaló que la CFE “ha hecho caso omiso, sabe de antemano la situación ambiental que está perjudicando pero como nadie ha dicho nada y los que han dicho los callan rápido, pero ahora la situación está empeorando porque ahora ya no sólo el pez, la flora y la fauna están siendo afectadas, sino que ahora nosotros como vecinos de ellos, y así que a nosotros no nos pueden callar”.

Atribuyó la presencia de hollín en el medio ambiente “a que no hay una buena combustión en el combustóleo por eso es que deben de optimizar sus procesos, sí se puede”.

Comentó que desde que emprendieron esta lucha por la defensa del medio ambiente, han optado por el diálogo con las autoridades y la vía pacífica en vez de hacer plantones o manifestaciones, “sin embargo no creo que vayamos a aguantar otro año como la vez pasada, a esperar a que nos traigan un plan, que seguramente va a ser un plan superficial porque no se está considerando al afectado, o sea, están dando soluciones desde su perspectiva pero, ¿y el afectado?, entonces el acusado va a salir ganador”.

Se hace un estudio de la calidad del aire, informa el funcionario

Carlos Toledo les habló de las reuniones interinstitucionales que se han llevado a cabo entre autoridades del gobierno estatal y federal con los funcionarios de la CFE para tratar el tema de la contaminación, de la conformación del plan integral de desarrollo y de algunos avances que se han tenido como es el estudio de la calidad del aire que actualmente se lleva a cabo en Petacalco por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Los asistentes respondieron que desde la llegada de dicha unidad, una de las chimeneas de la planta, “la que más echa humo negro” ha dejado de hacerlo, por lo que aseguraron que es una maniobra de la CFE para que el resultado arroje que no hay tal contaminación.

El procurador de Protección al Ambiente dijo a esta nueva generación de luchadores sociales de Petacalco, que la burocracia limita la rapidez de la atención que ellos quisieran darle a la problemática ambiental, pero aseguró que sí se está atendiendo, sin embargo solicitó el apoyo de los asistentes para que en unidad con otros grupos de este poblado que también exigen un alto a la contaminación, se unan para hacer un frente común y presionar al gobierno para que dé resultados pronto.

